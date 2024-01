Top Infos Rewmi du 25/01/2024: Assises des médias….L’Espagne instaure un visa de transit aéroportuaire pour les Sénégalais…Le bilan de l’accident de Nébé passe à 13 morts…Trois agents de la CBAO licenciés…Chute mortelle d’un maçon de 64 ans à Thiès…

Le bilan de l’accident de Nébé passe à 13 morts



Le bilan de l’accident qui s’est produit à hauteur du village de Nébé, sur la route Gossas – Diourbel, s’est alourdi à 13 morts, a indiqué mercredi la cheffe du service des urgences de l’hôpital régional de Diourbel, Docteur Ndeye Touta Dieng. L’urgentiste déclare avoir reçu 11 corps sans vie, dans son service. Elle signale que deux patients dans un état très grave, ont succombé à leurs blessures, ce qui porte à treize le nombre de décès. Elle a précisé que l’état des neuf autres blessés est actuellement stable, assurant que leur pronostic vital n’est pas engagé. Un bus et un véhicule 4×4 sont entrés en collision dans la nuit de mardi à mercredi aux environs de 23h, à hauteur du village de Nébé, sur l’axe Gossas-Diourbel.



Chute mortelle d’un maçon de 64 ans à Thiès



Un drame secoue le quartier Diamaguène de Thiès où un maçon âgé de 64 ans a perdu la vie dans des circonstances dramatiques, dimanche dernier. Le sexagénaire était chargé de remplacer la toiture en ardoise d’une chambre par des feuilles de zinc. O. Niang était monté sur le mur, pour se faire. Deux autres ouvriers étaient chargés de lui remettre les tôles. C’est sur ces entrefaites qu’une partie du mur s’est affaissé, entrainant la chute mortelle du vieux maçon, d’après des sources proches du dossier. Après cet accident de travail, le commanditaire des travaux a été interpellé et conduit au commissariat central de Thiès le dimanche où il est en garde à vue pour nécessité d’enquête. Selon le rapport médical délivré par un médecin légiste, O. Niang est décédé à la suite d’un écrasement de la boîte crânienne avec perte de substance cérébrale.



Les ASP annoncent une grève



Face au mutisme de leurs autorités sur leurs doléances, les agents de sécurité et de proximité (ASP) ont décidé d’élever la voix pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail et les arriérés de salaire dus. Pour se faire entendre, ils vont observer une grève de 72 heures à partir de lundi prochain, pour réclamer le paiement de leurs salaires ainsi que le départ de leur directeur général qui, à leurs yeux, est incompétent. Sous le couvert de l’anonymat, l’un d’eux s’est confié. « On a décidé d’observer une grève de 72 heures à partir de lundi 29 janvier pour non seulement réclamer le paiement de nos salaires, mais aussi exiger le départ du directeur général Mamadou Salif Sow qui est incapable de diriger cette agence. Nous demandons au président Macky Sall de mettre fin à ses fonctions à la tête de la direction, parce qu’il est incapable. Depuis qu’il est là, rien ne marche. Jusqu’à présent, nous n’avons pas reçu nos salaires et ce n’est pas normal, étant des pères et mères de famille. Nous sommes fatigués et nous ne voulons plus de lui à la tête de l’agence».



Assises des médias



La Coordination des associations de presse (CAP) a annoncé, à travers un communiqué, le report de la publication des conclusions des assises des médias. L’évènement était prévu aujourd’hui jeudi 25 janvier. Le report est justifié par une volonté de « permettre aux membres des comités scientifiques et de pilotage de finaliser le rapport général après la restitution des conclusions des six commissions ». Les assises des médias, lancées le 24 août 2023, avaient pour objectif de « faire un diagnostic sans complaisance du secteur des médias et d’enclencher un nouveau départ fait de viabilité économique, de meilleures pratiques, de consolidation de la démocratie, de renforcement des valeurs de paix, d’unité et de solidarité nationales ». À la suite, plusieurs commissions ont été mises en place. Ces acteurs ont en outre fait le tour du Sénégal afin de recueillir l’avis des correspondants.



Trois agents de la CBAO licenciés



La direction de la compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (CBAO) a licencié trois employés, après la longue grève observée par les travailleurs de ladite banque. Une situation que dénoncent les syndicalistes qui comptent dérouler un vaste plan d’action dans les prochains jours. «Au moment où des autorités et des personnalités du pays nous ont approchés pour qu’on arrête la grève et qu’on aille vers un cadre de dialogue beaucoup plus apaisé, nous constatons avec regret aujourd’hui que la direction générale est en train de procéder à des licenciements abusifs. Un acharnement que rien ne justifie sur le personnel de la CBAO. C’est vraiment regrettable », indique, Raoul Kali, le secrétaire général chargé des revendications et porte-parole du Collège des délégués de la CBAO.



Trois agents de la CBAO licenciés (suite)



Poursuivant ses propos, il souligne : «Nous constatons trois licenciements qui sont avérés. Comme motif évoqué, ils avancent qu’un agent a fait une publication sur Facebook et que lors d’un meeting, un agent a crié le nom d’une personne. On vous porte plainte, on vous licencie pour ça ? C’est vraiment abusif et c’est contre la loi pour des licenciements pareils. On n’a pas les mots pour justifier ces licenciements. Nous allons incessamment mettre en place un plan d’action où tout le monde nous entendra. Nous projetons de tenir une conférence de presse avec toutes les centrales syndicales du pays, parce que nous avons informé tout le monde sur la situation. Nous avons également prévu un grand rassemblement. Pour le combat, nous irons jusqu’au bout», a fustigé Raoul Kali.



L’Espagne instaure un visa de transit aéroportuaire pour les Sénégalais



L’Espagne a annoncé mercredi que les Sénégalais faisant escale dans ses aéroports devront désormais être munis d’un visa de transit, alors que l’aéroport de Madrid fait face à un afflux inédit de demandeurs d’asile, bloqués dans les zones d’accueil dédiées. La mesure entrera en vigueur le 19 février, a annoncé l’ambassade d’Espagne au Sénégal sur le réseau social X, sans donner d’autre explication. Cette annonce intervient quelques jours après la mise en place d’une mesure similaire en Espagne pour les ressortissants kényans. L’aéroport de Madrid, le plus fréquenté d’Espagne, a connu une « augmentation exponentielle » du nombre de demandeurs d’asile, et les zones d’accueil qui leur sont réservées s’en trouvent débordées, selon la commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR).



L’Espagne instaure un visa de transit aéroportuaire pour les Sénégalais (Bis)



« La surpopulation et les conditions insalubres ont atteint des niveaux critiques, provoquant des épidémies de punaises de lit, une accumulation d’ordures et une pénurie de serviettes de bain », a alerté dans un communiqué cette organisation non gouvernementale. L’ONG s’est également plainte des retards dans le traitement des demandes d’asile. Sur les 390 personnes bloquées dans des conditions « indignes » à l’aéroport, environ 182 n’ont pas pu formaliser leurs réclamations, indique-t-elle. Les syndicats de police se plaignent depuis des semaines du fait que de nombreux détenteurs de passeports sénégalais censés se rendre au Brésil ont demandé l’asile lors d’une escale à Madrid.