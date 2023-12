Top Infos Rewmi du 22 12 2023: Conseil constitutionnel ….20 mariages d’enfants et 50 cas de violence répertoriés à Sédhiou….Affaire Ndella Madior Diouf…..Anniversaire de Cheikh Anta Diop…..Modernisation des Daaras

Affaire Ndella Madior Diouf



La Pouponnière « Keur Yermandé » de Ndella Madior Diouf, est au cœur des débats, ces jours-ci, suite à la publication d’une vidéo qui serait prise par une nounou et qui fait le tour de toile. Face à cette polémique, la question de la petite enfance entre en scène. Fa Diallo, directrice de l’institut de l’Académie des bébés estime que le constat est alarmant. Elle révèle aussi que plus de 500 crèches sont répertoriés à Dakar faute d’absence de cadre juridique pour les bébés de zéro à 3 ans. A en croire la directrice, pour les bébés de zéro à 3 ans, aucun cadre juridique n’existe au Sénégal et pourtant les acteurs courent derrière le décret présidentielle depuis 2019. « Tous les jours, nous signons des décrets, pourquoi celui de la Petite enfance, le réglementant, le mettant dans un cadre légal, erre dans le circuit depuis tout ce temps-là », déplore-t-elle. Manque de cadre juridique, manque aussi de contrôle sur le terrain. Conséquences : crèches et garderies naissent de partout dans le pays.



Affaire Ndella Madior Diouf (Bis)



« Nous avons une pléthore de crèches, pléthore de garderies, pléthore de structures dédiées à la petite enfance sans aucun cadre juridique. Aujourd’hui, quand vous inventoriez les crèches, toutes les structures de la petite enfance, vous avez plus de 555 crèches rien qu’à Dakar », a fait savoir Mme Diallo qui dénonce la non-qualification du personnel. « Aujourd’hui, pour travailler dans une structure de la petite enfance, il vous suffit simplement d’avoir un BFEM, je vous signale que pour exercer dans ce secteur cela requiert des compétences spécifiques en notion sur les différents étapes, notamment la nutrition infantile entre autres. Avoir un BFEM, ne vous donne pas ces compétences-là».



20 mariages d’enfants et 50 cas de violence répertoriés à Sédhiou



De janvier à décembre 2023, le service régional de l’action éducative en milieu ouvert ( AEMO) a enregistré 20 cas de mariage d’enfants et 50 cas de violence liés aux viols et aux grossesses précoces. Des chiffres en deçà de la réalité sur le terrain du fait des cas non dénoncés ou réglés à l’amiable. C’est dans le souci de restaurer les droits des enfants à l’éducation, à la protection et à la santé que l’association de la zone sud Pakao à la tête d’un consortium a organisé ce jeudi un forum communautaire sur la question. L’objectif, selon Kéba Koté, est de sensibiliser les communautés, les décideurs mais surtout les parents et leurs filles sur les conséquences négatives de ces pratiques socioculturelles. Tous ces cas, à en croire Idrissa Sambou de l’AEMO, sont référés au tribunal et les victimes envoyées au Centre de Premier Accueil de Ziguinchor pour leur traitement psychologique. L’unique centre de Ziguinchor ne pouvant pas accueillir le flux de victimes, les autorités chargées de la protection de l’enfant ont plaidé pour l’octroi d’un terrain viabilisé aux fins de la construction d’un centre à Sédhiou. Les participants au forum, le premier du genre, en majorité des femmes ont salué l’initiative et espèrent que le cri de cœur sera entendu pour plus de respect des droits des enfants.

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel informe qu’une permanence sera assurée à son greffe, pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature. « Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, de coalitions de partis politiques, d’entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants, qu’une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 h à 17 h, étant rappelé que le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit », indique un communiqué rendu public hier.

Mame Mbaye Niang clash Amadou Ba

Mame Mbaye Niang dit n’apprendre l’investiture d’Amadou Ba prévue ce jeudi par l’Apr qu’il y a quelques heures. Ce qui montre à suffisance la relation tendue entre les deux hommes. Invité de la matinale de TFM, le ministre a clairement indiqué qu’il soutenait le Président Macky Sall pour un 3e mandat et pas un autre. « J’ai j’ai clairement dit que je ne soutiens pas Amadou Ba et jusque-là, je ne le soutiens pas. C’est le Président Macky Sall qui était mon candidat ». Et pourquoi donc ? Eh bien parce que selon Niang, le candidat de Bby ne fait pas le poids face à l’exigence de ses alliés. « La candidature de Amadou Ba ne tient pas. Je ne suis pas entré en politique par effraction. Ceux qui avaient théorisé la candidature d’Amadou Ba, comme Souleymane Jules Diop et moi l’ont lâché depuis. Parce que tout simplement, il y a un problème de confiance, de présence et surtout d’engament », a-t-il fait savoir, tout en prédisant la défaite de son camarade de parti pour la présidentielle de 2024.

Anniversaire de Cheikh Anta Diop

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar célèbre à partir de ce jeudi 21 décembre, les festivités marquant le centenaire de son parrain, le Professeur Cheikh Anta Diop. Né le 29 décembre 1923 à Thieytou et décédé le 7 février 1986 à Dakar, l’anthropologue, historien et homme politique sénégalais aurait eu 100 ans s’il était toujours vivant. Il est le créateur du laboratoire de datation Carbone 14 à l’Ifan de Dakar en 1961, sous la direction de Théodore Monod. Le Pr Cheikh Anta Diop a écrit plusieurs thèses sur l’Égypte antique avec notamment ses livres « Nations nègres et culture » en 1955, puis « Civilisation ou Barbarie » en 1981.



Modernisation des Daaras



Les maîtres coraniques saluent la volonté du chef de l’Etat de moderniser les Daaras. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Macky Sall a insisté sur le financement et l’insertion des pensionnaires sortant des Daaras. Une mesure qui ne sera que profitable aux concernés si elles sont appliquées. Omar Mbaye, maître coranique à Cambérène ne semble pas convaincu par ces réformes. Pour lui, ce sont les internats qui bénéficient de ces réformes « chaque fois, ils font les mêmes propositions, mais tous ces accompagnements dont ils parlent se limitent dans les internats », a-t-il déclaré.



Modernisation des Daaras (Bis)



Accompagnement, financement, renforcement de la formation professionnelle qualifiante, des points sur lesquels a insisté le président de la République en Conseil des ministres, même si ces maîtres coraniques doutent de leurs applications. « C’est vraiment de bonnes mesures qui ont été prises, mais ce qui nous préoccupe, c’est si elles seront appliquées comme il se doit ». Si les mesures sont appliquées, ce serait du bien pour les daaras, de l’avis de ce maître de Daara. « Nous gardons espoir, l’application de ces mesures sera vraiment avantageuse ». Le président de la République a insisté sur le renforcement de la formation professionnelle qualifiante, et l’insertion des pensionnaires et sortant des daaras en mettant en synergie les interventions des 3 FPT et de la DERFJ.