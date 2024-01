Top Infos Rewmi du 17/01/2024: La Lsdh préoccupée par la paralysie du système judiciaire….Le Collectifs des candidats invalidés écrit à Macky Sall…Le TER a encore tué une personne…Karim Wade répond à TAS…..

Sans cimetière, les habitants de Koungheul ont recours à des isoloirs en palissade….Urgence diplomatique…

Le TER a encore tué une personne



Une personne qui tentait de traverser les lignes du train a été heurtée et elle est morte sur le coup. Le directeur général de la société nationale de gestion du patrimoine du Ter (Senter) revient sur cet incident qui est le 3eme du genre depuis la mise en circulation du train. Abdou Ndéné Sall appelle les populations à éviter cette traversée périlleuse. «Nous avons heurté une personne qui tentait de traverser les rails malgré que nous ayons tenté d’éviter ça avec des murs pour rendre la traversée un peu difficile parce que c’est très dangereux, chaque dix minutes nous avons un train. Donc quand quelqu’un traverse, il a des chances d’être heurté par un train», a soutenu le Directeur de la Senter.



Abdou Ndéné Sall déclare que «la personne a été presque coupée en deux. Nous avons mobilisé les sapeurs-pompiers et la brigade de la gendarmerie du Ter pour nettoyer un peu afin de faire redémarrer le train. Vous savez quand un train heurte une personne, on arrête le train. Déjà, ça cause une perturbation dans l’ensemble de la circulation des trains qui viennent après ce train-là».

Le directeur de la Senter qui s’exprimait sur les ondes d’Iradio précise que «c’est la troisième fois qu’on heurte des gens. La gendarmerie va faire une enquête pour identifier le gars». «Nous lançons encore un message de sensibilisation aux populations pour leur dire que la traversée de la ligne qui est de 50 mètres de part et d’autre est très risquée. À chaque dix minutes il y a un train donc si on n’est pas heurté on risque d’être électrocuté. Nous appelons à éviter de traverser la piste du train», a-t-il lancé.



La Lsdh préoccupée par la paralysie du système judiciaire



A travers une note parvenue à notre rédaction, la Ligue sénégalaise des droits humains exprime ses vives préoccupations face à la persistance du mouvement de grève des greffiers s tous syndicats confondus entrainant une paralysie quasi totale du système judiciaire. « La Lsdh appelle les autorités sénégalaises à l’ouverture immédiate de négociations en vue de solutions de sortie de crise », relève le document. Alassane Seck & Cie ont tenu à rappeler que « l’accés à la justice est un droit fondamental qui doit être garanti en permanence ».



Sans cimetière, les habitants de Koungheul ont recours à des isoloirs en palissade



Les habitants de Ngayène, un village de Kaffrine, dans le département de Koungheul, dénoncent l’absence d’un mur clôture au niveau du cimetière. Ce qui suscite une angoisse généralisée au sein des populations. Les jeunes du village ont fait de terribles révélations. «En fait, c’est le cimetière sans clôture de notre village qui pose problème, parce qu’en cas de décès, les habitants sont obligés de créer un isoloir en palissade pour procéder à la toilette mortuaire. Une manière de couvrir le défunt et de préserver sa dignité.

Et ça, c’est alarmant. Nous avons lancé une collecte de fonds dans le village et nous lançons un appel aux autorités et bonnes volontés pour ériger un mur de protection au niveau du cimetière. Rien ne va dans notre village. Nous sommes fatigués. Que les autorités nous jettent un regard. Nous sommes des citoyens et faisons partie du pays », laisse entendre Mandiaye Ndiaye, un des jeunes du village.

Le Collectifs des candidats invalidés écrit à Macky Sall

Le Collectif des candidats invalidés dans le cadre des vérifications du parrainage ne décolère pas. Dans une lettre adressée à Macky Sall, les membres dudit collectif ont formulé une «requête aux fins d’une reprise du contrôle du parrainage suite aux graves manquements relevés lors du contrôle de validation». Dans la requête publiée hier, ils ont écrit : «Le Collectif des Candidats Invalidés au Parrainage», par la Commission de Contrôle et de Validation ad hoc mise en place par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’élection présidentielle du 25 février 2024, sollicite, auprès de votre haute bienveillance, votre concours pour le rétablissement des candidats invalidés lors dudit contrôle».

Selon la bande à Aminata Touré, Bougane Gueye Dany et Abdourahmane Diouf, le contrôle du parrainage leur a permis de relevé, «suite aux différentes preuves présentées par une quarantaine de candidats arbitrairement invalidés», des manquements graves notamment la non-disposition du fichier général des électeurs consolidé de 2023 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Urgence diplomatique

Un fait rarissime et qui fait jaser s’est produit ce Mardi 16 janvier lors de la célébration de la première édition de la Journée nationale de l’Equité. En effet, présidée par le chef de l’Etat, Macky Sall, qui a déjà visité les stands et réceptionné du matériel roulant, notamment ceux du PUMA, a été appelé en urgence pour une visioconférence et a dû se rendre au palais pour dit-on “ une urgence diplomatique “.De quoi s’agit-il exactement? Mystère et boule de gomme. La cérémonie s’est poursuivie.



Karim Wade répond à TAS

Le mandataire de la Coalition K24, Maguette Sy a déposé auprès du Conseil Constitutionnel la copie de la preuve attestant de la perte de nationalité française par renonciation de Karim Wade. «La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée. Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des sénégalais et de notre jeunesse ! Je remercie Thierno Alassane Sall de m’avoir informé que j’étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n’ai jamais voté !», a répondu Karim Wade.

Centre d’hémodialyse de Liberté 6

La ville de Dakar et le ministère de la Santé ont signé mardi une convention de partenariat portant sur la gestion médicale du centre d’hémodialyse situé à Liberté 6 et aux termes de laquelle cette structure devrait voir ses capacités augmenter pour prendre en charge jusqu’à 240 patients. « Le centre dispose de 40 générateurs et équipements mobiliers et accessoires nécessaires pour assurer un service de qualité. Dans le schéma d’optimisation, le centre pourra fonctionner progressivement jusqu’à prendre près de 240 patients », a déclaré la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, lors de la cérémonie de signature de cette convention. Selon la ministre, ce partenariat scellé entre son département et la ville de Dakar vise le renforcement de l’offre de soins du centre d’hémodialyse de Liberté 6 et le déploiement en sein de ressources humaines de qualité.

Recettes douanières

Le montant des recettes douanières tourne autour de 5 à 6 milliards FCFA par jour depuis la mise en œuvre de la dématérialisation intégrale des formalités de dédouanement, a déclaré, mardi à Dakar, le Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye.

Avec la dématérialisation, ‘’nous sommes dans une dynamique positive avec des recouvrements tournant entre 5 et 6 milliards par jour, ce qui atteste de la qualité des nouvelles procédures’’, a-t-il dit lors de la journée d’évaluation de la dématérialisation des procédures douanières et du commerce extérieur. Cette mesure met fin à l’utilisation du support papier pour les formalités de dédouanement en vue d’une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.