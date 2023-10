Top Infos Rewmi du 16 10 2023: Les missiles de Thierno Alassane Sall….Un homme soupçonné de vol battu à mort, 7 suspects arrêtés….

Un homme soupçonné de vol battu à mort, 7 suspects arrêtés

O. Diallo a escaladé le mur avant d’accéder à l’intérieur de la propriété. Ce tailleur de profession, domicilié à Guédiawaye, a été neutralisé par quatre personnes (A.Coly, B.S.Diatta, T.Fall, F.Coly), selon des sources de Seneweb proches du parquet. Le visiteur nocturne a été conduit dans la rue sous les cris “Au voleur”. O.Diallo a, ensuite, été lynché violemment par des habitants de Boune. Le voleur présumé a succombé à ses blessures au cours de son évacuation. L’enquête, ouverte par les éléments du commissariat de Yeumbeul- Comico, a permis de mettre la main sur les quatre suspects qui m’avaient interpellé.

Interrogés par les enquêteurs, A. Coly, B. S. Diatta, T. Fall, F. Coly ont avoué avoir pris part au lynchage de la victime. Toutefois, ils estiment que le tailleur O. Diallo a été tué par une foule. Ces présumés meurtriers ont cité trois auteurs, habitants eux-aussi de Boune, qui ont administré, disent-ils, des coups au présumé voleur. Les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont procédé à l’interpellation de ce trio. Il s’agit de S. Ndao, M. Fall et S. Souaré, selon des sources proches du parquet. Au terme de l’enquête diligentée par la police de Yeumbeul- Comico, les sept suspects ont été déférés jeudi dernier au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Interdiction

Le préfet de Kolda a interdit le rassemblement programmé par M. M Mamadou Thiam, Kélountang Sané et Issa Baldé, tous membres de la structure dénommée « Union pour un Sénégal juste », de Seydina Oumar Touré, le samedi 14 octobre 2023, de 14 h à 19h, au quartier Sikilo. « Le lancement de notre parrainage a été interdit par le Préfet du département de Kolda, pour risque de troubles à l’ordre public, alors que d’autres sont en caravanes chaque semaine dans la même localité », a dénoncé Seydina Oumar Touré dans un post sur sa page Facebook. Le préfet de Kolda s’est fendu d’un arrêté portant interdiction d’une réunion publique. L’autorité administrative invoque un risque à l’ordre public.

Mimi

Dans ce contexte préélectoral où les différentes coalitions s’activent pour faire les yeux doux aux électeurs, la Coalition Mimi 2024 ne compte pas se laisser devancer par ses concurrentes. Pas du tout alors. Et, c’est dans ce cadre que l’ancienne Première ministre, Aminata Touré a entamé une tournée politique dans la capitale du Fouladou. Sur place, la présidente de «Mimi 2024» a reçu plusieurs responsables politiques du département de Vélingara, sous la coordination du délégué régional Moussa Diao et de la responsable départementale Tening Baldé. Par la même occasion, le responsable départemental de Pastef, Pape Guèye, à la tête d’une forte délégation, s’est entretenu avec Aminata Touré. Comme quoi, entre Mimi et Sonko, la nouvelle idylle promet d’être longue comme un fleuve. Tranquille ? L’avenir politique le dira !

Les missiles de Thierno Alassane Sall…

L’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall a mouillé l’ex-Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur dans l’affaire de la signature des contrats pétroliers avec Petrotim et Total, qui a valu sa démission de son poste en 2017. Il s’exprimait lors de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche. Selon lui, Boun Abdallah Dionne n’est que le « lapin » de Macky. « S’il a toujours dit oui (à Macky Sall) même sur des questions extrêmement graves qui engagent sa responsabilité personnelle devant la justice, comment peut-on comprendre qu’en dernière minute, il dit maintenant je préfère prendre ma liberté ?», s’interroge TAS avant de poursuivre : « Il fait comme dans les courses d’athlétisme. Il y a un lapin qui court toujours pour brouiller les pistes (rires)».

…atteignent Boun Dionne et Aly Ngouille Ndiaye

Selon Thierno Alassane Sall, après sa démission de son poste de ministre de l’Energie, Boun Abdallah Dionne, Premier ministre d’alors, a été nommé illico-presto à sa place pour pouvoir signer le soir même, le contrat de Total et 2 jours après, signer le transfert des 30% qui restaient à Timis dans les permis Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond à Bp Cosmos. Et qui ont été vendus à 210 milliards cash, plus des royalties de 1%. L’ancien ministre de l’Energie s’en est pris aussi à Aly Ngouille Ndiaye, l’autre candidat dissident de la mouvance présidentielle. « Aly Ngouille Ndiaye, lui-même a été informé par Tullow oil dès le 2 mai 2012, que les contrats attribués à Timiss l’ont été dans des conditions illégales. Et lui-même a entrepris une enquête personnelle en saisissant plusieurs ministères pour vérifier si les diligences nécessaires préalables à la signature de contrats avaient été menées, et il a signalé au Président de la République qui a déclenché le rapport d’IGE. Qu’est-ce qui explique sa volte-face qui permet au mois de juin, de présenter un rapport pour faire signer des décrets.

Soutien à Aliou Sané

« Par l’arrestation et la détention de Monsieur Aliou Sané, l’Etat du Sénégal viole les dispositions des lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, celles des articles 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les dispositions des articles 2.2 ; 2.3 ; 3 ; 9 ; 14.2 ; 14.5 ; 19 du Protocole international relatif aux droits civils et politiques », souligne une déclaration du Réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains publiée le 13 octobre 2023, parcourue par Impact.sn.

Le Coordonnateur du mouvement contestataire et citoyen « Y en a marre », mais en même temps vice-coordonnateur de la Plateforme des forces vives de la nation (F24), Aliou Sané est récemment retourné en prison alors qu’il avait bénéficié d’une liberté provisoire de la part du juge d’instruction.



En juillet, il avait été arrêté par les forces de police, alors qu’il se rendait au domicile de l’opposant Ousmane Sonko, objet d’un blocus total. Après quelques semaines de liberté provisoire, Aliou Sané est retourné en prison après que la chambre d’accusation a suivi la demande du procureur de la république visant à rapporter la mesure de liberté provisoire. Dans sa déclaration du 13 octobre, le Roaddh exige des autorités sénégalaises le respect des engagements internationaux du Sénégal sur les droits de l’homme. Ce qui se concrétisera par « la remise en liberté immédiate et sans condition de Monsieur Aliou Sané et de toute autre personne arrêtée et détenue dans le cadre de l’exercice de ses droits à la liberté d’expression, d’opinion et de réunion pacifique. » A cet effet, les défenseurs des droits humains de la zone ouest-africaine avertissent quant à leur détermination à entreprendre les efforts nécessaires à la libération du coordonnateur adjoint de F24.

Bakary Diatta

Arrêté en marge du jugement de l’affaire concernant la radiation de Sonko des listes électorales, le maire de Bignona n’est pas encore sorti de l’auberge. Bakary Diatta est en effet, accusé de financement d’une entreprise terroriste et appel à l’insurrection. Ainsi, le premier magistrat de la commune de Bignona risque de retrouver son mentor, le premier magistrat de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko, dans les liens de la détention.

Après 48h passées dans les locaux de la gendarmerie de Néma Kadior, le maire de Bignona a été finalement libéré samedi après-midi. Mais, il devra déférer à une nouvelle convocation le 24 octobre prochain. Selon des sources citées par dakaractu, Bakary Diatta faisait l’objet de recherche par les pandores depuis juin dernier. Même le jour de son arrestation, il a été tout le temps suivi par des pandores en civil qui ont finalement procédé à son arrestation.