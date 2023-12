Top Infos Rewmi du 15 12 2023: L’OCRTIS surprend un charretier avec 173 kg de drogue…Mort du gérant de la station services Eldasy….Les causes de la migration irrégulière à Saint Louis…Accès à l’eau potable..

Un journaliste arrêté pour escroquerie

La Brigade de recherches de la compagnie de Gendarmerie de Keur Massar a procédé à l’arrestation suivie du placement en garde à vue d’un journaliste domicilié à Rufisque. Le mis en cause, F.B.C, est au cœur d’une affaire d’escroquerie portant sur la somme de 3 300 000 FCFA, selon des sources. S’agissant des faits, un étudiant domicilié à la Sicap-Foire avait souhaité poursuivre ses études à l’étranger. Pour réaliser son rêve, P.D a sollicité les services de F.B.C. Ce dernier aurait encaissé la somme de 3 300 0000 F CFA versée par l’étudiant avant de lui remettre de faux documents. Sachant qu’il a été roulé dans la farine, P.D a déposé une plainte contre le présumé escroc. Suite à l’enquête ouverte par la BR de Keur Massar, le mis en cause a été arrêté mardi dernier. F.B.C a déclaré sur procès-verbal qu’il est journaliste de profession. Au terme de l’enquête, il a été présenté au procureur de la République ce jeudi matin.

L’OCRTIS surprend un charretier avec 173 kg de drogue

Un joli coup de filet qui porte la signature de la Direction de l’Office central de répression du trafic Illicite des stupéfiants (DOCRTIS). Ses éléments ont procédé à la saisie de 173 kg de chanvre indien, de deux charrettes attelées et arrêté un malfaiteur. Les éléments de la Division opérationnelle de l’OCRTIS ont effectué une descente fructueuse à la plage de Hann-Marinas, dans la nuit du 13 décembre vers 02 h. Ces limiers ont réussi à mettre la main sur une quantité de 173 kg de chanvre indien. Les éléments de cette unité d’élite spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants ont aussi immobilisé deux charrettes attelées qui devaient transporter le produit illicite après le débarquement et interpellé le charretier S. O. Ndiaye. Interrogé par les enquêteurs au terme de cette mission fructueuse, ce dernier n’a pas voulu dévoiler l’identité de ses compères, selon des sources. Il faut dire que le charretier ne savait pas que les éléments de l’OCRTIS suivaient ses moindres faits et gestes. Ce qui a permis aux limiers de le prendre en flagrant délit. Les policiers sont à pied d’œuvre pour mettre fin à la cavale des autres membres de ce vaste réseau de trafic de chanvre indien.

Mimi soutient Sonko

L’ancien Premier ministre et non moins candidate déclarée à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Aminata Touré n’a pas tardé à réagir sur le réseau X, suite à la décision prise, ce jeudi 14 décembre par le juge du tribunal de grande instance de Dakar, de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. « Bravo au Juge du Tribunal de Grande Instance de Dakar! Un excellent pas vers la réconciliation du Peuple sénégalais avec sa Justice », exulte la candidate de la Coalition Mimi 2024. Avant de poursuivre : « Que les juges du Conseil Constitutionnel en fassent de même et allons vers une élection présidentielle inclusive avec la participation de tous les candidats y compris Ousmane Sonko ».

Mort du gérant de la station services Eldasy

L’affaire Bara Cissé (du nom de ce gérant de la station services Eldasy retrouvé mort dans son bureau, dans la nuit du dimanche au lundi 11 décembre 2024) connait de «petits développements». Autant dire que la police fait de son maximum pour tenir secrets les couloirs de l’enquête. Toutefois, il ressort des recoupements que deux pompistes en service le jour du drame ont été interpellés par les limiers et placés en garde-à-vue. L’enquête suit son court. Affaire à suivre…

Le CNRA écrit aux détenteurs de droits de retransmission de la CAN

Les droits de retransmission des grandes compétitions de football (CAN, Mondial, Qualifications) ont souvent opposé violemment les chaînes de la télé au Sénégal. Pour éviter une nouvelle guerre des diffuseurs, en vue de la prochaine CAN (Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024), le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a pris une initiative préventive. Dans un communiqué repris par L’AS, les services de Babacar Diagne invitent les éditeurs et distributeurs détenteurs de droits sur la CAN 2023 de fournir les documents attestant les droits, contrats et documents en règlement des droits de retransmission, au plus tard le mercredi 20 décembre 2023 à 17 heures.

Les causes de la migration irrégulière à Saint Louis

Le marché au poisson de Sor à Saint-Louis, habituellement animé est devenue calme. Pour cause, Astou, vendeuse a identifié deux facteurs clés ayant dégradé l’approvisionnement de poissons: la lenteur dans l’acquisition des licences de pêche et l’exode des jeunes vers des horizons incertains. Selon celle-ci, certains jeunes, responsables de la gestion des équipements, ont émigré. Elle a souligné que malgré l’absence des licences, certaines embarcations auraient pu pêcher dans les eaux sénégalaises, contribuant ainsi à l’approvisionnement local. Cependant, les activités sont freinées, impactant directement l’offre de poissons sur le marché. Pour pallier ce manque, les habitants de Saint-Louis se tournent souvent vers le quai de débarquement de Guet-Ndar, où l’approvisionnement direct en poisson est courant. Mais cette fois-ci, leurs espoirs sont déçus. Bien que le quai ne soit pas désert, l’affluence habituelle de la saison de pêche (d’octobre à décembre) n’est pas au rendez-vous.

Les causes de la migration irrégulière à Saint Louis (Bis)

Les espèces disponibles, principalement les «lagne-lagne», vendues à un prix moindre par rapport aux jours précédents, a informé Fatou Seck, une vendeuse de poisson. Cette situation est attribuée à un manque de main-d’œuvre crucial, comme le souligne Oumar Dièye du Conseil Local de Pêche Artisanale. Il a pointé du doigt une forte émigration des jeunes, un phénomène qui risque de créer une pénurie sur les marchés sénégalais. Les experts du secteur des pêches, comme Lamine Diagne, ont souligné l’impact majeur de Saint-Louis dans l’approvisionnement national en poissons. Les défis rencontrés, notamment la raréfaction des ressources, les conditions de pêche difficiles et l’intrusion croissante de chalutiers étrangers, ont poussés les jeunes pêcheurs à risquer leur vie pour trouver du travail ailleurs. Face à cette crise, les propositions varient. Certains, comme Cheikh Sidati Dièye, a appelé à une diminution des licences accordées à la pêche industrielle pour garantir l’abondance dans les eaux locales, offrant ainsi des opportunités aux jeunes et préservant les ressources halieutiques du Sénégal.

Accès à l’eau potable

Deux-mille deux-cent vingt-six forages ont été construits sur l’étendue du territoire national entre 2012 et 2023, a-t-on appris du directeur général de l’Office des forages ruraux (OFOR), Hamade Ndiaye. »Le bilan de l’OFOR depuis sa création est […] satisfaisant. Nous avons trouvé un parc de mille forages en 2012. A l’état actuel, c’est-à-dire en 2023, nous avons 2 126 forages », a déclaré M. Ndiaye, mercredi, lors d’un atelier d’échange avec les élus locaux du département de Mbour. Ce parc d’infrastructures hydrauliques correspond presque au double de celles qui avaient été trouvées en place, a-t-il commenté. Le responsable de l’OFOR considère la réalisation de branchements sociaux dans le monde rural comme la « deuxième innovation majeur » apportée par les pouvoirs publics depuis 2012.