Top Infos Rewmi du 14/02/2024: Daouda Gueye (FRAPP) et ses camarades relaxés….Découverte de Cocktails Molotov, bouteilles d’essence…L’internet des données mobiles encore coupé…Le SYTJUST observe une grève de 72 heures….46 candidats à l’émigration irrégulière interceptés par la Police….

L’internet des données mobiles encore coupé

L’accès internet par les données mobiles a été encore coupé, ce mardi, par le ministre Moussa Bocar Thiam. La cause ? « en raison de la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs messages haineux et subversifs qui ont déjà provoqué des manifestations violentes avec des décès et des dégâts matériels importants, l’internet des données mobiles est suspendu ce mardi 13 février 2024 selon certaines plages horaires ». Ainsi, le ministre Me Moussa Bocar Thiam invite les opérateurs de téléphonie à se conformer aux réquisitions notifiées. Il faut dire que la société civile avait prévu d’organiser une marche ce mardi. Mais, les autorités sénégalaises ont interdit cette grande marche silencieuse contre le report de la présidentielle et la prolongation du mandat du chef de l’État Macky Sall, objet d’un vaste mouvement d’indignation.

Daouda Gueye (FRAPP) et ses camarades relaxés

Le chargé de communication du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP), membre du parti ex pastef, le professeur Daouda Gueye et ses camarades ont recouvré la liberté ce mardi 13 février. En effet, le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye les a relaxés. Il avaient été interpellés et placés en garde à vue le vendredi dernier au cours d’une caravane pacifique de la coalition Diomaye Président.

Alpha Yoro Tounkara sera inhumé ce mercredi à Dindéfélo

L’étudiant Alpha Yoro Tounkara tué, lors des échauffourées à Saint-Louis, sera enterré ce mercredi à Dindéfélo, son village natal, situé dans région de Kédougou, selon nos sources. Ce pensionnaire de l’université Gaston Berger de Saint-Louis aurait été atteint par balle au cours des violents affrontements entre manifestants et Forces de défense. Son corps a été transporté à l’hôpital Principal de Dakar pour les besoins d’une autopsie.

Découverte de Cocktails Molotov, bouteilles d’essence…

La Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a déjoué un projet d’émeutes, selon des informations reçues. Les hommes du Major Abdou Aziz Kandji ont saisi un lot de cocktails Molotov, 2 bouteilles de 20 litres remplies d’essence. La belle prise a été effectuée dans la forêt de Mbao. Des individus prévoyaient de commettre des actes subversifs lors des manifestations. A cet effet, ils ont commencé à fabriquer des explosifs. Mais la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar a réussi à empêcher ce projet d’émeutes. Le Major Abdou Aziz Kandji et ses hommes ont effectué samedi dernier une descente inopinée dans la forêt de Mbao. Selon des sources, les investigations ont permis aux gendarmes en tenue civile de procéder à la saisie d’une caisse contenant 11 cocktails Molotov, 2 bouteilles de 20 litres remplies d’essence, d’autres bouteilles vides […]. Les auteurs en cavale n’ont pas été encore arrêtés par la BR de Keur Massar.

Les Baye Faal en ordre de bataille à Touba

L’information a été donnée par Cheikh Thioro Mbacké à travers un post sur sa page Facebook. « La manifestation prévue cet après-midi à 15h (hier) à Mbacké est reportée à une date ultérieure. Maintien rekk », a-t-il écrit. De leur côté les Baye Faal lourdement armés, ont sillonné certaines artères de Touba pour traquer d’éventuels manifestants dans le périmètre du titre foncier de la capitale du Mouridisme.

Karim Wade parle de la négociation Macky – Sonko

« Je viens d’apprendre qu’Ousmane Sonko est en négociation avec le Président Macky Sall en vue de sa prochaine libération et de celle des personnes emprisonnées avec lui. Ayant moi-même connu les rigueurs de la détention pendant plus de trois ans et demi, je prie pour qu’Ousmane Sonko recouvre rapidement la liberté, qu’il retrouve sa famille, ses militants et qu’il puisse surtout passer le prochain Ramadan parmi les siens. Je félicite toutes les personnes, qui depuis maintenant 8 mois qu’il est en prison, officient sans relâche et dans la plus grande discrétion pour sa libération : Pierre Goudiaby Atepa, Alioune Tine, Seydi Gassama, Boubacar Camara et d’autres. Je suis impatient que nous puissions nous affronter dans la sérénité lors de l’élection présidentielle du 15 décembre prochain dans un scrutin démocratique, ouvert, inclusif et transparent afin que les Sénégalais puissent choisir le meilleur d’entre nous pour présider aux destinées du Sénégal », a publié le candidat du PDS Karim Wade.

Le SYTJUST observe une grève de 72 heures

Le syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) observe une grève de 72 heures ce mardi 13 février 2024. « Le SYTJUST observe des cycles hebdomadaires de grève depuis le 23 novembre 2023 pour la satisfaction totale et sans délai des doléances consignées dans son préavis de grève déposé le 19 octobre 2023 sur la table du ministre de la Fonction publique et de la transformation du secteur public », ont-ils fait savoir dans leur communiqué. Le ministre de la Fonction Publique semble faire la sourde oreille face aux revendications des travailleurs de la justice. En effet, renseigne le document, « ce dernier n’a pris aucune initiative de dialogue ou de négociation avec le SYTJUST. Il en est résulté un profond dysfonctionnement du service public de la justice qui perdure depuis plus de deux mois. » Enfin, « le SYTJUST informe que son mouvement d’humeur n’est aucunement lié à la crise politique qui s’est subitement imposée à notre pays. »

46 candidats à l’émigration irrégulière interceptés par la Police

Des éléments du Commissariat central de Kaolack (centre) ont intercepté, dans la nuit de lundi à mardi, quarante-six candidats à l’émigration irrégulière, a appris notre source du chef de service régional de la sécurité publique, le commissaire Aliou Bâ. Ces personnes, âgées entre 12 et 35 ans, à bord d’un véhicule de transport en commun de voyageurs de type ‘’Ndiaga Ndiaye’’, ont été interpellées à l’entrée de la commune de Kaolack sur la route de Kaffrine, a indiqué le commissaire central, précisant qu’elles ont été interpellées vers 23 h 45 mn.

Les migrants sont tous originaires de la zone de Missirah et de Koussanar, dans la région de Tambacounda. ”Ces candidats ont quitté leurs localités le même jour vers 20 h pour se rendre à Joal-Fadiouth à partir d’où ils devaient embarquer pour l’Europe. Aucun d’entre eux n’avait un document d’identification’’, a confié l’officier de police, ajoutant que chacun des migrants avaient une sacoche contenant des biscuits qui devaient leur servir d’alimentation au cours de leur voyage. Des investigations sont en train d’être menées par les éléments du Commissariat central de Kaolack pour retrouver les convoyeurs.

Débrayage

Le cadre des syndicats de l’enseignement appelle les enseignants à se mobiliser en masse pour la marche silencieuse. En effet, les syndicats d’enseignants réclament le respect du calendrier électoral, des engagements pris par l’Etat du Sénégal, mais également la libération des élèves et enseignants détenus. Ils annoncent un débrayage ce mardi à 10 heures, suivi d’une marche silencieuse à 15 heures. Le mercredi, ils promettent un autre débrayage à 10 heures.