Top Infos Rewmi du 12 12 2023

Du nouveau dans l’affaire du meurtre du gérant de la station-service Keur Khadim de Touba dans son bureau. Selon nos sources, Bara Cissé aurait été tué par un objet tranchant. Informés du drame, les éléments du commissariat spécial de Touba se sont aussitôt rendus sur les lieux, vers 21 h 47. La victime était couchée sur le dos, entre la table de son bureau et le mur d’en face. Les policiers ont constaté des traces de lutte, du sang sur le mur et des chaises désordonnées sur le lieu du crime. Bara Cissé, âgé de 69 ans, présentait aussi des blessures apparentes à la tête, qui seraient occasionnées par un objet tranchant. Les éléments de la Division de la police technique et scientifique ont effectué des prélèvements et des prises de vue, selon des sources. Au terme du constat supervisé par le commissaire Diégane Sène, la dépouille de Bara Cissé a été déposée, vers 3 h, à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzainy, pour autopsie.



Un conducteur de moto-Jakarta du nom de M. Ndiaye, qui s’activent dans le trafic de chanvre indien pour arrondir ses fins du mois, est activement recherché par la brigade de gendarmerie de Linguère. Il se cachait derrière son statut de conducteur de moto-Jakarta pour fournir de la drogue à ses clients établis entre Dahra et Linguère, et dans plusieurs marchés hebdomadaires du Djoloff. Le vendredi dernier, jour du « louma »à Linguère, le dealer a quitté Dahra le matin pour se rendre à Linguère pour y écouler sa marchandise prohibée. Alertés, les gendarmes de Dahra ont informé leurs collègues de Linguère qui étaient en faction sur la route nationale. Lorsque M. Ndiaye est arrivé à hauteur des pandores, il a abandonné sa moto pour disparaitre dans la nature. La moto a été saisie par les gendarmes qui ont retrouvé une quantité de 750 g de chanvre indien. Le dealer est activement recherché par les gendarmes.



Un feu s’est déclaré à l’immeuble Jaraaf, situé au Point E. Informés, les sapeurs-pompiers ont fait le déplacement sur les lieux afin d’aider les résidents à évacuer les lieux. Les éléments de la police de leur ont également tout fait pour contenir le public de curieux. Cet incident a occasionné des bouchons aux alentours de l’immeuble de huit étages. D’après nos informations, l’incendie s’est déclaré au sous-sol de l’immeuble. Heureusement qu’il n’y a pas eu de flammes. Il n’y a que de la fumée blanche qui sort de l’édifice. L’origine de l’incendie est encore inconnue. Mais notez qu’aucune victime n’est à déplorer pour le moment.



L’enquête ouverte suite à la mort de Alassane Niang survenue à Pikine Tally bu bess (banlieue dakaroise) vendredi, au courant d’une dispute avec son épouse, révèle ses secrets. Les résultats de l’autopsie relèvent une mort naturelle par arrêt cardiaque. Ce qui disculpe son épouse arrêtée suite au drame. Ces résultats confirment, en effet, les allégations de la famille du défunt. A l’annonce de la mort de Alassane Niang, sa famille avait évoqué « une crise » qui serait à l’origine du décès. Accusée d’avoir tué son mari, A.S , épouse de la victime a été arrêtée pour nécessité d’enquête. Suite aux conclusions de l’autopsie, elle a été libérée. Toutefois, il faut souligner que l’enquête suit son cours.



Séjournant dans la capitale française depuis le 7 décembre en marge du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, le Premier ministre Amadou Bâ a rendu visite à l’ancien chef d’Etat sénégalais, Abdou Diouf (1981-2000). « J’ai eu le privilège aujourd’hui de rendre une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf dans sa résidence parisienne. Une rencontre empreinte d’émotion et de cordialité. Le Président Abdou Diouf, illustre homme d’État inspirant, a fortement apprécié le geste et nous a fait honneur d’un échange direct et hautement instructif » s’est réjoui le chef du gouvernement dans un post sur X (Ex- Twitter).



Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle au niveau du Conseil constitutionnel a démarré ce lundi 11 décembre 2023. A noter qu’aucun mandataire des candidats n’a été aperçu sur les lieux après plusieurs heures d’attente. Un dispositif sécuritaire a été mis en place pour renforcer la sécurité et éviter tout débordement. Pour ce scrutin, près de 200 candidats à la candidature sont signalés. A rappeler que le dernier jour du délai de dépôt est fixé le 26 décembre. Ainsi, une permanence est assurée au greffe du Conseil constitutionnel jusqu’à minuit.



L’association Handicap Ca Kanam fustige les lenteurs notées dans l’application de la loi d’orientation sociale. Elle ne veut ni plus ni moins que l’application de la loi qui a été votée en faveur des personnes vivant avec un handicap. Dans le désarroi, ces membres réclament plus de considération de la part des autorités.« Depuis des années, la situation des personnes vivant avec un handicap en termes d’accessibilité, santé, d’emploi, reste pratiquement au même point. Alors que la loi d’orientation sociale, votée depuis 2010 par l’Assemblée nationale, est là pour résoudre notre problème. Et seule l’application de la loi peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire des handicapés diplômés. Nous avons un quota de 15 % réservé aux personnes vivant avec un handicap », dit Khalifa Diop.



Or, ajoute-t-il, « nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15 %. Nous constatons un manque de volonté politique, parce que nous sommes persuadés de la résolution de ce problème de l’emploi, des financements et autres. Il n’y a pas moins prioritaire que les autres secteurs sur lesquels l’État du Sénégal injecte des fonds et des moyens colossaux » dénonce le porte-parole. Ainsi, le membre de l’association Handicap Ca Kanam exige « tout simplement l’application de la loi d’orientation sociale à la lettre.

Parce que, explique-t-il, seule l’application de la loi peut régler définitivement le problème des personnes vivant avec un handicap. S’il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes plus pressés que qui que ce soit, mais parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes, non parce que nous sommes des handicapés, mais tout simplement, nous sommes des citoyens sénégalais et nous méritons le respect et la considération du président de la République Macky Sall. Alors nous ne demandons pas de faveurs, mais simplement l’application de la loi d’orientation sociale ».