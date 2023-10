Top Infos Rewmi du 12 10 2023: La pénurie d’eau sur l’île de Gorée retarde la rentrée à Mariama Ba…Le F24 engage ses membres pour la sécurisation du processus électoral….Coumba Gawlo Seck nouvelle ambassadrice de la lutte contre le cancer…Fonamif Training Session 2023….

Le F24 engage ses membres pour la sécurisation du processus électoral

A quelques mois du scrutin de la présidentielle du 25 février 2024, la plateforme des forces vives de la nation (F24) veut rester vigilante devant le processus. Au moment où Mamadou Mbodj et ses camarades soupçonnent « une sauvegarde du pouvoir » par Macky Sall par tous les moyens, le F24 s’engage à poursuivre le dialogue avec le peuple qu’il avait initié parallèlement à celui que le chef de l’Etat avait entamé avec plusieurs forces politiques. Il s’agira pour le F24 d’impliquer ses membres dans une dynamique de suivi et de veille pour inviter les acteurs à la transparence dans le processus électoral. Ces concertations avec ses membres, doivent permettre à la plateforme de décliner des pistes à mettre en œuvre pour participer à la sécurisation de tout le processus qui a d’ailleurs démarré avec les parrainages.

Jour de vérité pour Nit Doff et Falla Fleur

Arrêtée en juin, Ndèye Fatou Fall dite « Falla Fleur », membre de Pastef, sera jugée ce jeudi. La jeune femme avait été interpellée dans son lieu de travail par la Dic, cette juriste à Dakarnave, avait été inculpée pour «appel à l’insurrection » en relation avec plusieurs post diffusés à travers sa page Facebook. Le même jour, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel se penche encore sur l’appel fait par les avocats du rappeur et activiste Mor Talla Guèye alias «Nit Doff » après le refus du juge de lui accorder la liberté provisoire.

Nit Doff avait été arrêté par la Sûreté urbaine au cours du mois de janvier 2023, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires.

La pénurie d’eau sur l’île de Gorée retarde la rentrée à Mariama Ba

Privée d’eau depuis des jours, l’école d’excellence Mariama Ba a de nouveau reporté à la date du 12 octobre 2023, sa rentrée des classes. Sur l’île de Gorée, la préoccupation est grande chez la famille des jeunes écoliers. Voilà des jours que les habitants de l’île n’ont plus accès à de l’eau et que ce manque crée énormément de désagréments. « C’est le deuxième report d’une rentrée de classes à cause du manque d’eau à l’île de Gorée », s’est exprimée Mme Ndiaye, mère d’une fille étudiant à Mariama Ba, sur Walf-group.com. Pour la dame, la situation dépasse les autorités municipales de Gorée, et donc une action du président de la République serait d’une grande nécessité.

Pour l’instant, une petite aide a été offerte à la population de l’île de Gorée de la part des Douanes sénégalaises et de la Marine nationale. Un jeune internaute du nom de Laye Guèye leur a d’ailleurs dédié un remerciement : « De par ma plume recevez nos vifs remerciements et nos vœux les meilleurs », a-t-elle noté.

Coumba Gawlo Seck nouvelle ambassadrice de la lutte contre le cancer



C’est acté ! La Diva à la voix d’or est désignée ambassadrice de la lutte contre le cancer lors d’une rencontre avec l’Association Cancer du sein Sénégal. Un rôle que la chanteuse de renommée internationale promet de jouer pleinement. Coumba Gawlo Seck s’engage à mettre sa voix et son expérience au service de la lutte contre le cancer. « En ma qualité d’artiste-chanteuse, de citoyenne consciente de son devoir d’engagement social et humanitaire, ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions, je puis vous assurer de ma détermination à continuer de jouer pleinement sa partition dans ce combat qui nous interpelle tous. C’est donc avec plaisir que j’ai accepté de contribuer à cet élan de solidarité au service d’une cause particulièrement noble, à savoir la lutte contre le cancer, par une solidarité agissante en faveur des malades du cancer », déclare-t-elle.

Dans son discours, l’artiste précise qu’elle ne pouvait qu’accepter cette proposition qui est de continuer à s’investir dans cette noble cause. « Je ne ménagerai aucun effort pour élever d’un cran ma contribution à cette lutte, à travers mon image et ma notoriété, mes prestations et productions artistiques, les activités de l’association Lumière pour l’Enfance Coumba Gawlo (Lpe-Cg), la radio des Femmes, de l’Enfance et de la Musique (Fem Fm), les projets et programmes de Go Média, notamment les éditions du Festival international.

Le Chant des Linguère, entre autres activités et évènements qui sont d’excellentes opportunités de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation pour des causes aussi vitales que la lutte contre le cancer », promet la Diva à la voix d’or. Dans la foulée, l’artiste, compositrice, auteure et interprète lance un appel pour la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des malades, plus de compassion et de solidarité, un engagement plus soutenu de tous et de chacun.

Crime passionnel ou féminicide ?

Avec le retentissement du récent meurtre de Ndèye Sophie Thior dans la ville de Mbour, le collectif des féministes au Sénégal a tenu à prévenir le monde médiatique quant à la manière d’exploiter ou de parler d’un tel sujet. En effet, tout récemment dans la ville de Mbour, une jeune femme du nom de Ndèye Sophie Thior (29 ans) a été assassiné par son compagnon Moustapha Seck, (30 ans), qui lui aurait asséné plusieurs coups de gourdin.

Le mobile derrière ce geste odieux étant le refus de la victime d’avorter leur enfant. C’est une histoire qui n’a pas manqué d’éveiller en ligne le débat autour du féminicide, de l’abus envers les femmes et plus particulièrement, de la manière dont ces problématiques sont parfois perçues par les médias. Pour le collectif des féministes au Sénégal, ce meurtre n’est absolument pas à minimiser d’une quelconque façon, d’autant plus que cette situation met en avant un couple : « Qualifier les meurtres de femmes de crime passionnel, c’est invisibiliser les meurtres des femmes et les violences qu’elles subissent en raison de leur genre », a noté le collectif sur Facebook avant de conclure, « Quand on aime, on ne tue pas! »



Fonamif Training Session 2023

Ce mercredi matin à Dakar a eu lieu la cérémonie de lancement de la troisième édition du programme de formation « Fonamif Training Session 2023 ». Ce diplôme, reconnu dans 25 pays à travers le monde, joue un rôle essentiel dans l’émancipation économique. S’exprimant à cette occasion, Sidy Lamine Ndiaye, directeur exécutif de l’APSD, le secteur de la microfinance connaît une croissance florissante, générant environ 50 milliards de francs CFA chaque mois pour l’État, soulignant ainsi son importance pour l’économie nationale. Mme Nicole Mansis, Directrice générale du FONAMIF pour sa part explique l’APSFD-Sénégal, avec l’appui du FONAMIF a mis en place un programme de formations au profit des SFD dénommé Programme Training sessions.

Cette rencontre, selon elle, a pour objectif principal de transférer aux personnels des SFD sélectionnés les compétences nécessaires pour un suivi permanent et rapproché. Il faut dire que des élus, personnel technique des SFD ont pu bénéficier de ce programme sur plusieurs thématiques de formation, notamment le contrôle interne, la gestion du crédit, la gestion des risques, le nouveau référentiel comptable, etc… Ainsi, dans la dynamique de poursuivre les activités du programme Training session, l’APSFD-Sénégal envisage de mettre en place un volet d’Assistance technique basée sur le coaching et l’appui-conseil afin de contribuer au renforcement des acquis de la formation via la mise en application des connaissances apprises.