Top Infos Rewmi du 09/01/2024: Arrestation de 9 jeunes du Pastef….Le Sytjust décrète 72 heures de grève………Le corps sans vie d’un enfant retrouvé dans le véhicule d’un charlatan………Marché Saint-Maur de Ziguinchor….

Le corps sans vie d’un enfant retrouvé dans le véhicule d’un charlatan



Un drame suscite l’émoi et la consternation à Keur Mbaye Fall, suite à une découverte macabre. Perdus de vue depuis quatre jours, deux enfants ont été retrouvés ce lundi dans un véhicule, selon une source généralement bien informée. Un est décédé. Le second, dans un état critique, a été évacué à l’hôpital où son pronostic vital est engagé. Le corps sans vie n’est pas encore extrait du véhicule appartenant à un charlatan bien connu à Keur Mbaye Fall. La police scientifique et technique est attendue sur les lieux du drame. La gendarmerie veille au grain. La situation est un peu tendue dans cette localité.



Arrestation de 9 jeunes du Pastef



09 jeunes de l’ex parti Pastef ont été arrêtés avant-hier à la Médina dans le cadre de l’opération dénommée « Fatt Fepp », au cours d’une visite de proximité qu’ils effectuaient. Ils sont tous déférés au parquet ce matin pour participation à une manifestation non autorisée. Réagissant à ces arrestations, Ousseynou Ly, le coordinateur de la section Pastef de la Médina dénonce et crie à l’injustice. «Avant-hier, nous avions prévu des visites de proximité à la Médina. Et quand on dit visite de proximité il n’y a pas lieu de rassemblement, ni de manifestation, ni de marche. Donc si nous étions dans les dispositions de tenir des activités de ce genre, nous allions informer qui de droit. Mais on ne l’a pas fait parce que ce qui était prévu, c’était des visites de proximité dans les domiciles tout court.



Arrestation de 9 jeunes du Pastef (Suite)



A notre grande surprise, nos frères et sœurs de parti qui menaient cette activité ont été injustement arrêtés», regrette Ousseynou Ly. A la question de savoir si un parti dissout a le droit de mener des activités politiques sur le terrain, le responsable apporte cette réponse: « je tiens à préciser que l’activité que nous avons prévu hier n’a pas été planifiée avec la bannière de Pastef parce que nous avons appris le droit et nous connaissons le droit. Ce qui est sûr et certain, nous avons des candidats Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et ceci nous permet de dérouler des activités comme le font les autres dans le cadre de leur parti parce qu’ils ont des candidats et mènent des activités sur le territoire national».



Fin du contrôle des parrainages



La journée est bouclée. Le dernier tournant des candidats «au deuxième tour» a pris fin. Aujourd’hui mardi, c’est un autre jour. Ce mardi, ils seront définitivement fixés sur leur sort. Les mandataires des différents recalés devant compléter leur dossier ont déposé ce matin les pièces restantes. Les candidats recalés par la voix de Mimi Touré, candidate de la coalition Mimi2024 exigent du Conseil constitutionnel la régulation de tous les parrainages déclarés invalides. L’autre étape sera celle de 20 février où la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle de 2024 sera connue.



Le Sytjust décrète 72 heures de grève



La crise du service public de la justice perdure depuis huit semaines avec le huitième plan d’action du syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST). Me Ayé Boun Malick Diop et Cie décrètent à nouveau « 72 heures de grève courant mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2024 », peut-on lire dans le communiqué signé par le Bureau exécutif national. Ce qui va impacter sur le fonctionnement de l’institution judiciaire. Au niveau national, des centaines d’audiences sont renvoyées à des dates incertaines au détriment d’une bonne administration de la justice et les usagers du service public de la justice en paient un lourd tribut ; la paralysie des cours et tribunaux est totale.



Le Sytjust décrète 72 heures de grève (Bis)



Mais de l’avis du syndicat, cette crise est à mettre au compte de « Gallo BA, ministre de la Fonction publique qui retarde davantage la mise en œuvre de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, bloquant ainsi l’effectivité du passage des greffiers à la hiérarchie A2 et du reclassement du personnel du ministère de la justice relevant des hiérarchies B et C dans le corps des assistants des greffes et parquets. » Poursuivant, les travailleurs de la. justice accusent le ministre Gallo BA de faire « du dilatoire depuis janvier 2023 pour ne pas soumettre à la signature du Président de la République le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice que le Garde des Sceaux lui a communiqué à cet effet, conformément à ses attributions. Il est certain maintenant que le Ministre de la Fonction publique est dans une logique autre que celle du droit et de la vérité. » Face à cette situation alarmante qui sévit dans l’institution judiciaire, la « réaction du Président de la République est devenue une urgence de premier ordre », sollicite le Sytjust.



Marché Saint-Maur de Ziguinchor



Après les flammes, cet espace de vente panse toujours ses plaies. De l’avis du ministre Doudou Ka « le marché Saint-Maur ne répond plus aux normes sécuritaires et doit être modernisé». Le ministre de l’Economie de la coopération et du plan Doudou Kâ en visite sur les lieux pense que la modernisation de ce site s’impose. «Le marché saint maur c’est mon marché, je vis à Saint-Maur, je suis du quartier…, quand c’est arrivé j’ai alerté le président de la République qui a fait beaucoup d’efforts en octroyant une enveloppe déjà de 50 millions pour les sinistrés mais en a envoyé également une contribution à travers la ministre Thérèse Faye Diouf qui est venu représenter le gouvernement», affirme Doudou Kâ qui révèle qu’il y a eu suivi après l’incendie. «Beaucoup d’efforts ont été faits après l’incendie pour accompagner la reconstruction des partis dégradés. Donc je suis venu aujourd’hui pour voir l’état d’avancement des travaux, m’enquérir des besoins qui m’ont été listés et apporter également ma contribution pour accompagner mes frères et sœurs, mais le plus important, est que le marché doit être modernisé». Pour le ministre de l’économie qui s’exprimait sur les ondes d’Iradio : «Le marché ne répond plus aux normes de sécurité, Ziguinchor, doit être une ville émergente, une ville moderne, une ville lumière, une ville Secure. Ziguinchor est un carrefour international sous régional, nous devons donner l’exemple et il on bien accepté. Je pense qu’ils sont dans cette dynamique. »