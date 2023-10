Top Infos Rewmi du 03 10 2023: 1 kg de drogue saisi sur 4 dealers à Kolda….Les deux présumés coupables de l’attaque à main armée à Kidira arrêtés……Les enseignants regagnent les classes….Torture de présumés cambrioleurs à Saint-Louis….

Grève

Ça râle toujours dans les rangs des travailleurs des collectivités territoriales. Et, en cette période de rentrée scolaire, autant dire que le mot d’ordre de grève qu’ils ont renouvelé hier, pour une durée de 5 jours encore, risque de donner le tournis aux parents d’élèves qui veulent inscrire et/ou réinscrire leurs enfants. En effet, l’un des impacts de ce mouvement d’humeur, c’est que l’établissement des extraits de naissance et autres documents nécessaires à l’inscription des potaches ne sera pas possible avant la semaine du 9 octobre. Et, qui sait si ce mot d’ordre ne sera pas reconduit. Car, les syndicalistes qui ne cessent de dénoncer l’attitude du gouvernement annoncent une nouvelle assemblée générale le mardi 10 octobre prochain. Et, pour mieux se faire entendre, ils comptent organiser une marche nationale le vendredi 13 octobre à partir de 15 heures.

Les enseignants regagnent les classes

Jour de rentrée pour les enseignants qui retrouvent, ce 2 octobre 2023, le chemin des classes, en attendant l’arrivée des élèves prévue le cinq courant. Après trois mois de vacances, au lycée Lamine Guèye, le corps enseignant est bien présent, ce matin. Ceux et celles qui distillent le savoir sont d’attaque pour entamer l’année scolaire. D’après Marième Bâ Fall, proviseure de l’établissement, la rentrée est effective. « Les collègues sont déjà sur place. Nous avons prévu l’amphi de l’entrée, ce qui va nous permettre de faire l’évaluation avec les enseignants sur les résultats de l’année passée. Ainsi, nous allons pouvoir dégager des perspectives pour cette rentrée. Les conditions sont réunies. Nous avons du matériel pédagogique. Les professeurs sont également dans les conditions pour démarrer les cours », dit-elle. Des propos appuyés par Adama Bâ, prof de philo, selon qui, les collègues sont fin prêts pour matérialiser le « Oubi taye, Diangue taye ».

«Pour le moment, tout se passe bien. Nous sommes prêts pour débuter. Ici au lycée Lamine Guèye, les enseignants sont d’attaque pour que le « Oubi taye, Diang taye » soit une réalité, même s’il est difficile de faire venir tous les élèves au même moment ». L’année scolaire risque peut-être de connaître quelques perturbations dues aux échéances électorales. Ainsi, Jean-Baptiste Seck lance un appel à ses collègues éducateurs. «J’appelle au patriotisme, à la responsabilité afin de remplir correctement notre devoir comme nous le recommandent la déontologie et l’éthique», lance-t-il.

1 kg de drogue saisi sur 4 dealers à Kolda

Le commissariat central de Kolda a mis fin aux activités délictuelles de quatre trafiquants, avec la saisie d’un kilogramme et 39 cornets de chanvre indien. Tout est parti de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien entre les quartiers Médina Chérif et Gadapara. La visite inopinée effectuée dans un domicile situé dans le premier quartier nommé, a permis de mettre la main sur A. Baldé et M. Diallo.

La perquisition des lieux s’est soldée par la découverte d’un kilogramme et 38 cornets de chanvre indien, deux ciseaux et du papier servant au conditionnement de la drogue. Après cette mission fructueuse, les hommes du commissaire Lat Dior ont investi le quartier Gadapara. Ce qui a permis l’interpellation de Y. Diallo qui venait d’acheter un cornet de chanvre indien. Son fournisseur A. Diao a été aussi arrêté en possession de 175 000 F CFA, sa recette issue de ce commerce illicite, selon des sources proches du parquet. Au terme de l’enquête diligentée par la police de Kolda, les quatre personnes arrêtées ont été présentées, ce lundi matin, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la capitale du Fouladou.

Le tribunal des pairs installé ce mardi

L’Observatoire des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (Cored) va installer les membres du tribunal des pairs, ce mardi. La cérémonie d’installation est prévue à la Maison de la presse Babacar Touré. Elle sera présidée, selon un communiqué du CORED, par le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam. Le tribunal des pairs est un organe indépendant et autonome. Il a pour mission de juger les pratiques professionnelles et de sanctionner, en cas de manquement aux règles éthiques et déontologiques.

Grève de la faim au Camp pénal de liberté 6

D’après une source généralement bien informée, des détenus du camp ont entamé «une grève de la faim» en cette matinée du lundi 2 octobre 2023. Ils dénoncent les conditions de détention mais aussi les négligences notées au niveau de la prise en charge sanitaire. D’après un détenu « pas moins de cinq personnes condamnées à de longues peines ont perdu la vie pour négligence médicale depuis le début de l’année 2023 ». « Le major actuel, en complicité avec le chef de cour, néglige les malades et attend que ces derniers atteignent un état critique pour les évacuer », poursuit le détenu. Selon lui, les cellules sont rarement nettoyées, causant ainsi des cas de tuberculose. Pour l’heure, nos tentatives de joindre l’administration pénitentiaire se sont soldées par des échecs.

Torture de présumés cambrioleurs à Saint-Louis

La nuit du 28 au 29 septembre à Saint-Louis, des présumés cambrioleurs ont été victimes de torture aux mains de disciples d’un marabout avant d’être remis aux autorités. Ces actes de torture ont déclenché une série de réactions, notamment celle d’Alassane Seck, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH), rappelant les conventions internationales que le Sénégal a signées contre la torture. « Depuis 2006, le Sénégal a signé le protocole facultatif de la convention contre la torture, qui interdit les traitements cruels et dégradants. Après avoir vu les vidéos nous avons décidé de saisir les autorités avec une plainte », a déclaré M. Seck.

Quatre (4) vidéos, devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent les présumés cambrioleurs subissant des actes de torture inhumains. Dans l’une d’entre elles, un homme, les pieds ligotés, est violemment lynché par une dizaine de personnes à l’aide de câbles électriques. Les cris de l’homme sont déchirants. Les vidéos montrent également trois autres hommes subissant un sort similaire. Selon les informations, ces jeunes auraient pénétré par effraction dans la résidence d’un marabout à Saint-Louis. Malgré les blessures subies par les présumés cambrioleurs, ils ont été placés en détention, en attendant leur procès, le 5 octobre prochain.

Les deux présumés coupables de l’attaque à main armée à Kidira arrêtés



La police de Tambacounda a réussi à appréhender les deux jeunes auteurs présumés d’un braquage commis dans la région. Les suspects sont actuellement en garde à vue et devraient être déférés aujourd’hui même devant la justice. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, dont « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit, et détention illégale d’arme à feu ».

Les faits qui leur sont reprochés se sont produits lors de deux attaques distinctes survenues à Tambacounda, plus précisément dans la commune de Kidira, située dans le département de Bakel. Lors de ces attaques, les deux individus, encagoulés et armés, ont pris pour cible des boutiques appartenant à des ressortissants mauritaniens du quartier Pont. Confrontés au refus des commerçants de céder de l’argent, les braqueurs ont ouvert le feu, blessant gravement un deux boutiquiers, avant de prendre la fuite. L’incident s’est produit aux environs de 22 heures dans la nuit du dimanche 24 septembre.