Tivaoune Peul : Un maître coranique et son frère accusés de viol

El H. K. Daffé, enseignant coranique, est en détention à la Division des investigations criminelles (DIC) à la suite de l’accusation de viols déposée par l’oncle de M. A. G., une adolescente de 14 ans. Simultanément, M. Daffé, le frère du maître coranique, est en fuite et fait l’objet d’une recherche intensive.

El H. K. et M. Daffé, qui enseignent dans un Daara à Tivaouane Peulh, sont accusés d’avoir agressé sexuellement leur élève à tour de rôle. La jeune fille, ne supportant plus les agressions, s’enfuit et raconte les faits à son oncle, soulignant qu’elle avait cédé sous la menace d’une arme blanche à deux reprises, provoquant des saignements abondants et des maux de ventre intenses.

La présumée victime poursuit en déclarant que pendant que le maître coranique El H. K. Daffé la menaçait avec une arme blanche pour satisfaire ses désirs, son frère M. Daffé, professeur de français, l’avait ligotée en plein sommeil pour abuser d’elle.

Des témoignages recueillis par le quotidien mentionnent un certificat médical indiquant une lésion hyménale semi récente à 3 heures avec des écoulements vaginaux anormaux. Le maître coranique a été arrêté le 4 décembre après le dépôt de plainte et a avoué, tandis que son frère en fuite est activement recherché par la DIC, selon des sources informées.