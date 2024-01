Thiès : Le maire Mamadou Djité accusé de détournement

Une affaire de détournement présumé pourrit l’atmosphère de la mairie de Thiès commune. Le maire Mamadou Djité est accusé par les conseillers municipaux de s’être emparé de plusieurs dizaines de millions de franc Cfa.

Les accusateurs chargent lourdement l’édile de la commune de Thiès et comptent saisir la justice. « Mauvaise gestion », « concussion » entre autres reproches, des conseillers municipaux de la commune de Thiès Ouest accusent le maire et réclament des comptes sur les dépenses effectués. « Il dit qu’il y a des marchés de pommes de terre et d’oignons à hauteur de 11 millions F Cfa. Quand ? À quel but ? Destinés à qui ? Comment les marchés ont-ils étaient classés ? On ne sait pas.», a indiqué l’un d’entre eux.

Un autre conseiller municipal de renchérir : «Il (le maire) dit que ce sont 40 millions F Cfa qui ont été dépensés pour réfection le complexe de Walidane alors que le complexe a été bâti lors du projet des chantiers de Thiès. Il n’a fait que la peinture et aménager les vestiaires et autres. Il invoque un puisard où il révèle avoir investie 7 millions de F Cfa alors que le puisard est rattaché au réseau de l’ Onas (Office National de l’Assainissement du Sénégal). On n’a jamais eu les comptes des dépenses dites sociales », a-t-il pesté.

Une conseillère qui se dit déçue taxe le maire de « voleur » . « Je suis déçue, le maire m’a vraiment déçu. Il est tout simplement un voleur, je l’ai interpellé sur un fait concernant le riz qui appartient à la population de la commune qu’il a lui-même détourné au profit de ces proches »,a-t-elle lancé.

Certains conseillers demandent aux contrôleurs de procéder à un audit de la gestion de l’édile. « L’Etat et ses corps de contrôle, c’est à eux de prendre leurs responsabilités. Nous, on dénonce ce qui se passe dans cette commune et nous allons prendre nos responsabilités pour trainer ce Djité en justice pour détournement », ont-ils fustigé.