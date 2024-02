Thierno Alassane SALL fait une grosse révélation dans l’émission Grand Oral

Dans l’émission Grand Oral de ce samedi, en date du 10 février 2024, le candidat de la République des valeurs fait une grosse révélation concernant le report des élections de la présidentielle . Il prétend recevoir des personnalités de la société civile, des hommes d’affaires, des hommes politiques et d’autres franges de la population dans un hôtel de la place pour discuter sur le report à l’époque, il précise même que ce n’était pas des discussions de l’ombre dans le but de faire des arrangements pour la participation de certains candidats. Dans la mesure où ce n’était pas possible d’organiser des élections dans ces conditions avec l’emprisonnement de certains leaders politiques et le contexte pas approprié pour des élections libres et transparentes.