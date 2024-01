Dans un rassemblement poignant suivi d’un point de Presse; les personnes impactées par le Train Express Régional (TER) à Thiaroye, ont une nouvelle fois exprimé leur détresse et leur colère. Ils se sont réunis pour réclamer les terrains et les indemnités qui leur sont dues depuis des années. Les demandes de ces citoyens sont multiples, allant des paiements de vulnérabilité aux pertes de revenus locatifs, en passant par les aménagements des terrains et la livraison des 40 hectares du lac Rose.