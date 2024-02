Suspension du processus électoral : la Coalition pour l’émergence en phase avec Macky Sall

Analysant la situation politique nationale caractérisée par le différend entre deux institutions de notre pays à savoir l’Assemblée nationale, le pouvoir législatif, le conseil constitutionnel pour le judiciaire et la séparation des pouvoirs qui ne souffre d’aucune ambiguïté.

Soucieuse de la stabilité du pays qui doit se reposer sur des élections libres et transparentes, garantissant la libre expression populaire dans le respect des règles en vigueur

La COALITION POUR L’EMERGENCE,

Félicite et encourage le Président de la République M. Macky Sall de la décision prise abrogeant le décret convoquant le collège électoral pour les échéances électorales qui étaient prévues pour ce 25 FEVRIER 2024.

À cet effet , la COALITION POUR L’EMERGENCE

manifeste toute sa solidarité à l’endroit de son Excellence, Mr Macky SALL Président de la République et clé de voute des institutions, pour son esprit d’ouverture et de concertation avec les présidents des différentes institutions

Réitère son engagement auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République pour toutes ses actions tendant à maintenir notre précieux pays le SENEGAL dans la voie du progrès et de l’émergence dans la stabilité par des élections libres et transparentes dans le respect strict des lois en vigueur.

Ainsi, la Coalition

Appelle les acteurs politiques à plus de responsabilité et de lucidité pour une issue heureuse de cette crise.

Le Sénégal étant un pays de Dialogue, reposant sur des bases de crédibilité est très bien encré dans l’espace géopolitique, à travers la bonne gouvernance de son Excellence le Président de la République M Macky sall est notre symbole de référence.

In finé, la COALITION POUR L’EMERGENCE soutient plus que jamais et reste constante pour accompagner le Président de la République M.

Macky Sall.

Vive la République du Sénégal.

Fait à Dakar le 04 FEVRIER 2024