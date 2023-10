Supposée atteinte à son intégrité et celle de Sonko: Juan Branco fait des révélations

L’avocat du leader du Pastef a fait une révélation de taille sur ses réseaux sociaux. Juan Branco a indiqué ce mercredi que l’État du Sénégal, en collaboration avec des barbouzes français, est actuellement en train de concocter un plan lui et son client.

Me Juan Branco a encore fait sensation sur les réseaux sociaux ce mercredi 18 octobre, avec une révélation qui a suscité un tollé. Selon lui, l’État du Sénégal travaille actuellement sur son « élimination » et celle d’Ousmane Sonko. « Le palais présidentiel accueille ce jour (hier, NDLR) à Dakar une réunion avec Aissata Tall Sall, suspecte de crime contre l’humanité, et deux barbouzes français travaillant pour AVISA Partners, afin d’établir, je cite, ‘’un plan d’élimination me ciblant ainsi que mon client, Ousmane Sonko’’», a-t-il déclaré.

Pour appuyer ses propos, Me Juan Branco soutient qu’il dispose de «toutes les preuves » de ses accusations. Le conseil d’Ousmane Sonko mentionne que AVISA Partners est une société liée à l’Elysée qui a notamment recruté un élément clé travaillant pour le président français, Emmanuel Macron. Selon lui, cet élément sert à « mener des opérations de destruction d’opposants et d’influence à l’étranger ».

À cet effet, la robe noire avertit le président Macky Sall contre toute atteinte à son intégrité et celle de Sonko qui constitue « un crime de persécution au sens du statut de Rome ».

Poursuivant ses révélations, Juan Branco indique qu’il connait même l’hôtel où sont logés ces supposés barbouzes venus de la France. « Nous avons la confirmation de la présence des deux barbouzes d’AVISA à Dakar. Nous disposons (leur) numéro de chambre d’hôtel. Nous sommes informés par leurs entourages, leurs conseillers. Nous ne nous laisserons pas intimider », a conclu l’avocat français d’Ousmane Sonko.