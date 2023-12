Supposé renoncement fiscal de 136 milliards de FCFA par le ministre des finances e du budget: Guy Marius Sagna annonce une grande manifestation pour les victimes d’injustice

En conférence de presse, Guy Marius Sagna leader du mouvement FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) a déclaré que le ministre des Finances et du budget, Moustapha Ba, a fait un renoncement fiscal de 136 millions de FCFA à la Sabodola Gold Operation (SGO), filiale du groupe Individual Mining Corporation. Ainsi, pour faire bénéficier aux populations de leurs ressources naturelles et pour ne pas oublier leurs difficultés en cette année électorale, une grande manifestation prévue pour bientôt.

« Je continue à m’engager en dehors de l’Assemblée nationale à être à vos côtés, avec le FRAPP lors de vos activités, dans les manifestations et je nous invite à réfléchir à la préparation d’une grande manifestation de toutes les victimes d’injustice au Sénégal. » C’est par cette déclaration que le député Guy Marius Sagna est monté au créneau pour informer les citoyens sénégalais qu’il a interpellé à trois reprises l’Etat du Sénégal par rapport à une situation inacceptable.

« En 2022, la Sabodola Gold Operation (SGO), filiale du groupe Individual Mining Corporation devait payer 150 milliards de FCFA d’impôt. L’actuel ministre des Finances et du budget a baissé cet impôt de 150 milliards de FCFA à 14 milliards de FCFA soit une différence de 136 milliards de FCFA. J’estime que la différence est trop grande, la différence est de manière flagrante énorme et que ce sont des fonctionnaires qui ont établi que la SGO devait payer 150 milliards de FCFA et le ministre en a décidé autrement en disant que ce serait 14 milliards de FCFA » », dit-il.

Et de poursuivre : « C’est pourquoi j’ai interpellé le ministre des Finances et du budget, Monsieur Moustapha Ba, qui n’a pas nié les faits, mais qui a donné des arguments non convaincants ». Selon ce dernier, Moustapha Ba n’a pas nié les faits et ses arguments sont trop légers pour justifier que l’Etat renonce à 136 milliards de FCFA et que ce n’est pas en baissant l’impôt d’une entreprise de 150 milliards à 14 milliards de FCFA qu’on rend attractif un pays.

Sur un autre registre, Guy Marius Sagna sur l’élection présidentielle, il estime que cela ne doit pas nous faire oublier la situation des sortants du département des sciences et techniques de l’élevage de l’Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass qui sont formés à ne rien faire, qui ne peuvent pas travailler parce que tout simplement l’Etat a oublié d’ajouter leur diplôme aux diplômes des sortants de l’école Vétérinaire de l’UCAD, de l’école Vétérinaire de l’Université Gaston Berger de Saint Louis et de l’école Vétérinaire de l’Université Alioune Diop de Bambey.

Par ailleurs il laisse entendre que « c’est parce que nous sommes justement dans une année électorale qu’on ne doit pas oublier la situation des victimes de l’association des demandeurs de parcelles assainies Section Foyer Sine Saloum qui depuis 2012 courent derrière 712 millions FCFA de leur argent et 542 parcelles. » Il souligne que le pays s’achemine vers une année électorale et que l’on ne doit pas oublier les problèmes des sénégalais.

MAMADOU SOW