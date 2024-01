Sortie de l’Union des Magistrats du Sénégal  (UMS): Les députés du PDS  contre-attaquent  

Suite au communiqué du Bureau exécutif de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement a rappelé que ledit bureau (UMS) n’a aucun pouvoir pour stopper la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ou interférer dans les travaux de l’Assemblée Nationale. En conséquence, les députés du PDS demandent à l’UMS de revenir d’urgence sur son « appel aux Magistrats à faire bloc autour de leurs collègues».

Réaffirmant sa détermination à faire voter en séance plénière une résolution de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur les faits graves « de corruption », « de collusion » et de « conflits d’intérêts » qui ont donné lieu aux deux « décisions scandaleuses » du Conseil Constitutionnel portant nomination de Karim Wade et de plusieurs autres candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement s’est félicité que la conférence des Présidents ait soutenue à l’unanimité sa demande d’enquête parlementaire. « Toute la lumière sur cette affaire sera faite ; les députés élus par les Sénégalais conduiront sereinement leurs investigations et les Sénégalais jugeront ! », lit-on dans la déclaration du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement membre de la coalition Karim 2024.

Selon le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, l’UMS, qui en réalité est un syndicat de magistrats, n’est pas concernée par cette affaire et/ou ne peut pas interférer, sous quelque forme que ce soit, dans les travaux de l’Assemblée Nationale, et que son dernier communiqué défiant cette dernière Institution de la République et constituant une menace à celle-ci, d’une manière grave et immédiate, et donc à son fonctionnement régulier.

Ainsi, rappelant que « l’Assemblée Nationale est un pouvoir au même titre que le pouvoir judiciaire et vote les lois que les juges se doivent d’appliquer et respecter en toute intégrité. » Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement dénonce l’immixtion du bureau exécutif de l’UMS dans les travaux des députés de l’Assemblée Nationale souveraine. « Le bureau exécutif de l’UMS n’a aucun pouvoir pour stopper la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ou interférer dans les travaux de l’Assemblée Nationale », ont soutenu les députés du PDS, puis d’ajouter que « le bureau exécutif de l’UMS ne peut empêcher ou stopper une convocation de membres du Conseil constitutionnel en vue de leur éventuelle audition par une commission d’enquête parlementaire. »

Toutefois, le groupe parlementaire dit « comprendre la fébrilité, les erreurs et les amalgames du bureau exécutif de l’UMS qui est soumis aux pressions intenses de membres du Conseil constitutionnel inquiets qui tentent de stopper en vain toute enquête parlementaire pour empêcher la manifestation de la vérité, y compris en tentant d’utiliser pour leur défense les magistrats du Sénégal qui sont pourtant étrangers à la situation créée par le Conseil Constitutionnel. » Le groupe parlementaire mis en garde le bureau exécutif de l’UMS contre toute tentative de sédition et manœuvre visant à embrigader et instrumentaliser les magistrats dans un scandale qui ne relève pas de leur compétence. « Le groupe parlementaire appelle instamment l’UMS à revenir d’urgence sur son «appel aux Magistrats à faire bloc autour de leurs collègues», conclut la note.