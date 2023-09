Sonko arrête sa grève de la faim

Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim, informe le responsable de la communication de PASTEF, El Malick Ndiaye sur X (Twitter).

M. Sonko a entamé une grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé depuis le 6 août. Il a été écroué fin juillet pour plusieurs chefs d’inculpation, dont appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État. Les autorités mettent en cause sa responsabilité dans une série d’épisodes de contestation auxquels son bras de fer avec le pouvoir et ses démêlés avec la justice ont donné lieu depuis 2021 – le plus grave en juin – et qui ont fait plusieurs morts.