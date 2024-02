Situation Politique: Le mouvement « Vision Macky 535 » réaffirme son engagement et son soutien au président Macky Sall

Les cadres et experts de la vision Macky 535 réaffirment leurs engagements et leurs soutiens au président Macky Sall. Ils dénoncent le manque de solidarité de certains responsables de l’APR et de BBY.

Les cadres de la VM535,fidèles à leur soutien indéfectible à son Excellence le président Macky SALL ,le félicitent pour la décision d’abroger le décret convoquant le collège électoral. Le différent sur fond d’accusation de corruption entre le conseil constitutionnel et l’assemblée nationale entraînant la mise sur pieds d’une commission d’enquête parlementaire appelle nécessairement à un réaménagement du calendrier électoral.

Les cadres de la VM535 tout en saluant la clairvoyance et le leadership du président, appellent les sénégalais épris de paix, désireux de la stabilité et de la sécurité de leur pays à renforcer leur solidarité autour de son Excellence le président Macky SALL.

Le Sénégal est une démocratie responsable, qui a été éprouvé par des situations et de fortes tensions politiques .Mais malgré ses soubresauts notre pays a toujours trouvé les résiliences nécessaires pour maintenir les acquis démocratiques et garder la nation dans la stabilité.

Une nouvelle race de politiciens anti-Républicains a fait que notre pays est victime de toutes sortes de menaces et de périls .Ils ont tenté de compromettre notre modèle démocratique. C’est pour toutes ces raisons que les cadres de la VM535 saluent et encouragent la décision du chef de l’Etat motivée par le constat de blocage des institutions .

Les cadres de la VM535,soutiennent tous processus et décisions pouvant aider à plus de transparence et de respect des lois et règlements dans le processus électoral. Par ailleurs, les cadres de la VM535,condamnent avec la dernière énergie toutes actions, déclarations émanantes de responsables ou militants de l’APR, de responsables ou de partis politiques de la coalition BENNO BOKK YAAKAR qui indiquent à une démarcation envers la solidarité et/ou le respect des décisions prises par le chef de la coalition en parfaite intelligence avec l’essentiel des chefs de partis qui la composent.

Les cadres de la VM535 réaffirment leur soutien au candidat de la coalition BENNO BOKK YAAKAR choisi par le président Macky SALL. Conscients de la nécessité de gagner cette élection présidentielle de 2024 pour la continuité des programmes issus du Plan SENEGAL Émergent (PSE) qui a valu jusqu’à présent au Sénégal de très importantes réalisations dans tous les secteurs de la vie économique, sociale, culturelle attendent avec impatience pour dérouler sa stratégie de campagne pour le candidat de la coalition, pour une très large victoire dès le premier tour au soir 15 décembre 2024 de l’élection présidentielle.

LES CADRES DE LA VM535