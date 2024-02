Situation Politique du Sénégal: Les autorités allemandes entrent dans la danse : «Les sénégalais doivent pouvoir…»

Vu la situation alarmante qui sévit au Sénégal depuis quelques temps, les autorités diplomatique donnent leurs avis sur cette situation. Sur ce le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères allemand a réagi sur ce théâtre de tensions après le discours à la Nation du président Macky Sall abrogeant le décret du 23 novembre fixant la date de la Présidentielle à la date du 25 février 2024.

Le Sénégal qui était vu comme un modèle démocratique dans le monde est entrain de reculer ou de perdre des points. Nombreux sont des pays qui sont entrain observé la situation du pays avec les scènes de violence à cause de la décision de Macky Sall et de son gouvernement.

Les autorités allemandes disent entrain de suivre avec inquiétude et grande attention l’évolution de la situation au Sénégal. Les Sénégalaises et les Sénégalais doivent pouvoir poursuivre le processus électoral et choisir démocratiquement leurs dirigeants politiques » , lit-on dans une note parvenue à la rédaction.

« Il est de la responsabilité du gouvernement de garantir des élections transparentes et inclusives dans le respect des normes de l’État de droit. Nous sommes d’accord avec la CEDEAO et l’UA sur ce point » , a ajouté porte-parole du Ministère des Affaires étrangères allemand.