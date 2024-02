Situation Politique : Dr Cheikh DIENG et son Parti  » FEEP TAWFEKH » font une analyse de l’actualité 

Le Bureau Politique du parti FEPP TAWFEKH s’est réuni ce Dimanche 04 février 2024 aux Maristes à 20 h, sous la présidence de Dr Cheikh DIENG, à l’effet d’examiner la situation politique nationale.

Le Bureau Politique de FEPP TAWFEKH rappelle à l’opinion nationale et internationale ses mises en garde réitérées lors de sa dernière réunion du 24 Janvier 2024, contre les manœuvres politiciennes du Président Macky Sall et ses alliés visant à remettre en cause la tenue de l’élection présidentielle à date échue

.Le Bureau Politique considère que la décision du Président Macky Sall d’annuler le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du collège électoral est illégale; de même, les raisons évoquées pour le recours à l’article 52 de la constitution sont fallacieuses; le pays ne vit aucune crise institutionnelle et toutes les institutions fonctionnent normalement.

Pour cette raison, FEPP TAWFEKH appelle la Cour suprême qui sera saisie dès ce lundi, à un sursaut d’orgueil pour l’annulation pure et simple de ce décret illégal, car violant manifestement les dispositions de l’article 27 de la Constitution et la Décision 2/E/2024 du Conseil constitutionnel fixant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle. Notre parti rejette catégoriquement ce décret et exige la tenue de l’élection à la date prévue du 25 février prochain.

Toutes les instances du parti sont appelées à poursuivre normalement les activités de campagne électorale initialement planifiées dans le cadre de la Coalition Diomaye-Président. FEPP

TAWFEKH appelle tous les autres partis à s’inscrire résolument dans cette dynamique.En ce qui concerne l’initiative visant le report de l’élection présidentielle du 25 février, FEPP TAWFEKH rappelle que l’article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du Président de la République est frappé d’une clause d’éternité en vertu de l’article 103. Toute manipulation politicienne dans ce sens est dès lors entachée d’inconstitutionnalité. Il appelle le Conseil constitutionnel à jouer, pour une fois, son rôle de garant du respect de la Constitution, surtout dans ce contexte où il constitue le rempart ultime de notre démocratie.

Pour terminer, FEPP TAWFEKH condamne fermement la répression et les brutalités policières de ce jour, lors des activités de lancement de la campagne électorale sur la VDN. Notre parti exige la libération immédiate des candidats et de tous les détenus illégalement arrêtés. Il engage le peuple à poursuivre résolument LA RESISTANCE contre l’arbitraire et les violations répétées des libertés individuelles et collectives du régime tyrannique de Macky Sall.

La sauvegarde de notre démocratieet de la paix sociale est au prix de notre engagement patriotique collectif.

Vive le Sénégal

Vive la République

Le Bureau Politique

TAWFEKH