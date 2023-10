Situation en Palestine: L’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal monte au créneau

Suite à l’attaque du Hamas contre Israël, survenu ce samedi, faisant un bilan de 370 morts au moins, l’Alliance Nationale de pour la Cause Palestinienne au Sénégal s’en est félicité et a indiqué qu’en ces moments historiques que nous vivons, où les nouvelles sur les victoires éclatantes de la vaillante Résistance islamique, sur la terre sacrée, dirigée par les Brigades Al-Qassam, affiliées au Mouvement de la Résistance Islamique, nous avons l’honneur, de premièrement, nous adressons nos vives félicitations aux vaillants combattants pour ces victoires éclatantes qui ont ébranlé l’entité sioniste oppresseur.

Dans un communiqué rendu public, l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal a soutenu que tout cela a perturbé tous les calculs de l’ennemi et de ses soutiens dans son agression, qui a dépassé toutes les limites et a culminé ces derniers jours, où les extrémistes sionistes envahisseurs se sont déchaînés dans les cours de la Mosquée Al-Aqsa sacrée en préparation de sa destruction. Le document a ajouté que « cette expédition douloureuse qui a eu lieu tôt samedi matin, prenant l’ennemi au dépourvu et semant la terreur en son sein, à travers la tempête « Déluge d’Al-Aqça », a prouvé que la libération de la terre sainte en Palestine bénie ne peut se faire que par le jihad pour la cause d’Allah et en comptant sur Lui, en utilisant les moyens matériels dans la mesure du possible, comme Allah (swt) l’a ordonné ».

Selon toujours la note de l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne, cette expédition exceptionnelle qui s’abat maintenant sur la tête des « lâches occupants restera gravée dans l’histoire ». « C’est la première fois dans l’histoire de la lutte de la Oummah contre les sionistes que ceux qui mènent la bataille de la gloire et de la dignité réussissent à libérer une partie de la terre occupée, renversant ainsi toutes les équations basées sur le mensonge et la prétention que l’entité sioniste ne peut être vaincue. Ce qui s’est passé ce samedi, avec l’invasion des colonies, la mort de soldats sionistes et la capture de dizaines d’entre eux, ainsi que la paralysie des systèmes de défense sionistes, annonce la fin imminente de l’entité sioniste, bien plus tôt que ne le prévoient les vaincus et les prostrés qui parient sur l’assoupissement de la volonté de la Oummah », a ajouté le document qui appelle ces derniers à se réveiller de leur long sommeil et à revenir sur le chemin de la rectitude.

« Ce qui a été réalisé par la grâce d’Allah, le Tout-Puissant, qui a semé la terreur dans les cœurs des sionistes et a ébranlé leur entité, devrait être un stimulant pour un soutien accru aux combattants en Palestine et aux alentours, en étant convaincu que le soutien d’Allah (swt) est garanti pour ceux qui font de leur mieux et déploient des efforts. Enfin, nous lançons un appel ardent aux puissants combattants et nous leur disons : avancez, avec la bénédiction d’Allah (swt), vers l’aube de la victoire imminente, avec tous les combattants pour restaurer la souveraineté de la Oummah islamique derrière vous », poursuit la déclaration dans laquelle le bureau exécutif de l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal appelle également la Oummah, dans ses différentes régions, « à soutenir et à appuyer les combattants en Palestine avec tout ce que nous avons, et à prier et implorer Allah (swt) pour qu’Il descende Son soutien et Sa victoire sur ceux qui luttent pour la libération de la terre et des lieux saints de l’Islam en Palestine occupée, pour rétablir la dignité du peuple palestinien et élever la tête des musulmans dans le monde ».

MADA NDIAYE