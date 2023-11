Sextape sur Tik-Tok : Un vieux raconte sa mésaventure avec six hommes se faisant passer pour des femmes

La Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) a réalisé une opération majeure en démantelant un réseau criminel impliqué dans l’escroquerie et le chantage sexuel organisé sur Tik-Tok. Dans cette affaire, six hommes se faisant passer pour des femmes ont été appréhendés.

Des escrocs particulièrement ingénieux utilisaient de faux profils féminins sur les réseaux sociaux pour attirer des hommes dans un piège. L’un de leurs stratagèmes consistait à proposer des appels vidéo intimes contre une somme de 3000 F CFA payée à l’avance. M. Niang, une de leurs victimes, a été entraîné dans une telle situation après avoir répondu à une annonce sur Tik Tok. Après avoir participé à l’appel vidéo, M. Niang s’est retrouvé au centre d’un chantage.

Les escrocs ont enregistré la session et ont exigé 200 000 F CFA pour ne pas divulguer la vidéo à un influenceur nommé Adamo. Désespéré et ne sachant pas comment réagir, M. Niang s’est tourné vers la Division Spéciale de la Cybersécurité.

Les agents de la DSC ont rapidement pris l’affaire en main. Grâce à leurs compétences en enquête cybernétique, ils ont suivi la traçabilité des fonds transférés par M. Niang, découvrant un réseau complexe de transactions téléphoniques. Cette enquête minutieuse a permis d’identifier et d’arrêter les six membres du réseau criminel.

Interrogés, les suspects A. B, I.S, B.D, S.S, M.A.F et S.F ont admis leur participation dans cette escroquerie. Ils utilisaient l’identité de femmes fictives pour attirer leurs victimes et orchestrer le chantage. Les hommes ont été placés en garde à vue pour des chefs d’accusation sérieux, incluant l’association de malfaiteurs, l’escroquerie, l’usurpation d’identité, la collecte illicite, les menaces de diffusion de données personnelles et le chantage.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour déterminer l’ampleur du réseau et identifier d’autres victimes potentielles.