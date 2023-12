Serbie : La victoire du camp présidentiel confirmée malgré certaines irrégularités

La commission électorale serbe a confirmé lundi soir la victoire du camp du président Aleksandar Vucic à l’issue d’un scrutin législatif entaché par des « achats de voix » et « bourrages d’urnes », selon les observateurs internationaux.

C’est un scrutin qui éloigne un peu plus la Serbie d’une potentielle adhésion à l’Union européenne. Le parti présidentiel a remporté les élections législatives, a annoncé la commission électorale lundi 19 décembre, mais cette victoire est entachée d’irrégularités constatées par des observateurs internationaux et qualifiées d' »inacceptables » par l’Allemagne.

Quelques heures auparavant un rapport sévère d’observateurs internationaux avait dénoncé un scrutin marqué par des « achats de voix » et des « bourrages d’urnes ». « La Serbie a voté, mais l’OSCE a signalé des cas d’utilisation frauduleuse de fonds publics, d’intimidation d’électeurs et d’achats de voix », a dénoncé le ministère allemand des Affaires étrangères. « C’est inacceptable pour un pays qui a le statut de candidat à l’UE », a-t-il fait valoir.

Les « résultats préliminaires » de la commission électorale, donnent le SNS (droite nationaliste) majoritaire avec 46,7 % des voix. L’opposition unie sous la bannière « La Serbie contre la violence » a quant à elle remporté 23,5 % des voix, selon ces résultats qui ne seront définitifs que dans quelques jours, une fois le délai de recours écoulé.

À Belgrade, la commission locale donne le SNS gagnant avec 44,5 %, suivi du SPN avec 38,18 %.

Soupçons d’une fraude massive à Belgrade

Mais ces résultats sont contestés. L’opposition dénonce des fraudes dans la capitale, et plusieurs milliers de manifestants se sont réunis lundi soir devant la commission électorale pour demander une annulation du scrutin municipal. Il ne restait en soirée que quelques centaines de personnes, notamment des étudiants. « C’était un vol. Je suis dégoûtée, c’est quelque chose qui est répétitif. Je suis simplement écœurée. Je veux que ça change », explique Ana Mirkovic, 37 ans, venue protester devant l’immeuble de la commission électorale.

Les élections législatives de dimanche étaient couplées en certains endroits avec des scrutins locaux. C’était notamment le cas à Belgrade, où vivent 1,5 million de personnes, près d’un quart de la population du pays. Le SNS y a revendiqué la majorité avec 38,5 % des voix, soit 23 000 de plus que l’opposition.

Mais selon la coalition d’opposition « Serbie contre la violence » (SPN), « plus de 40 000 personnes » ont voté dans la capitale sans en être résidents, transportées par bus depuis la Republika Srpska, l’entité serbe en Bosnie voisine. Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dimanche disaient montrer l’arrivée d’électeurs dans l’un des stades de la ville, où il leur était indiqué dans quels quartiers ils devaient aller voter.

Les allégations de fraudes ont été confirmées par un rapport préliminaire de la mission internationale d’observation (OSCE, Parlement européen et Conseil de l’Europe). Les observateurs ont décrit un scrutin « marqué par des cas isolés de violence, des irrégularités de procédure et de fréquentes allégations d’organisation et de transport d’électeurs pour soutenir le parti au pouvoir lors des élections locales », ainsi que « des achats de voix et des bourrages d’urnes ».