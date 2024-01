Sénégal : musique interdite dans le vestiaire des Lions !

L’équipe du Sénégal exécutera un rituel particulier lors de la CAN 2023 qu’elle débute ce lundi contre la Gambie (14h GMT).

Sous la direction du sélectionneur Aliou Cissé, les Lions du Sénégal ont enfin remporté la première CAN de leur histoire. Après deux échecs, d’abord en quarts de finale en 2017, puis en finale lors de la précédente édition, la bande à Sadio Mané a enfin mis la main sur le trophée tant convoité. En amont de son succès, elle a dû changer ses habitudes, notamment ne plus jouer la musique durant la compétition.

Aliou Cissé ne voulait plus de musique…

C’est ce qu’a révélé Ismaïla Sarr lors d’un récent entretien accordé à RMC Sport. « Avant, on mettait beaucoup de musique dans les vestiaires et dans le bus. On dansait avant le match. Mais maintenant, on a changé ça. Depuis qu’on a changé ça, on a gagné la CAN (rires), donc on va continuer sur ça », a expliqué l’ailier de l’Olympique de Marseille (4 buts, 2 passes décisives en 21 apparitions).

Le premier à attacher une importance superstitieuse à cette pratique est le sélectionneur Aliou Cissé. « On ne met pas de musique, on reste focus, le coach ne voulait pas qu’on mette de la musique, a poursuivi l’ex-pensionnaire de Watford. Avant, quand on gagnait les premiers matchs à la CAN ou dans d’autres compétitions, on allait voir les supporters et on dansait. Maintenant, on ne le fait plus. On le fait juste quand on gagne la compétition, mais en poule ou en quart de finale, on ne le fait plus. » Clin d’oeil du destin : une musique a fait irruption lors de la conférence de presse d’avant-match dimanche en présence de Cissé et de Kalidou Koulibaly !