Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba: Macky Sall annonce l’ouverture d’un musée dédié au prophète Mohamed (PSL) à Dakar le 5 février

Un musée consacré au prophète Mohamed (PSL) sera ouvert le 5 février prochain à Dakar, avec l’appui des autorités saoudiennes, a annoncé, samedi, à Dakar, le président de la République.

Le chef de l’Etat a fait l’annonce ce samedi après-midi à l’occasion de la cérémonie de clôture de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. « Lorsque j’ai sollicité des autorités saoudiennes l’érection d’un musée du prophète Mohamed, elles nous l’ont accordé et on va l’ouvrir le 5 février », a dit Macky Sall, s’exprimant en langue nationale wolof, lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba (du 2 au 6 janvier).

Selon lui, c’est une opportunité pour l’humanité dans un contexte marqué par l’obscurantisme et l’ignorance.

En perspective de l’ouverture de ce musée, renseigne la source.

Le chef de l’État promet d’envoyer les lettres d’invitation à toutes les autorités religieuses, ainsi qu’à la Ligue islamique mondiale.

Antoine Diome présidait la réunion nationale consacrée aux préparatifs de la 129ᵉ édition du magal de Touba, tenue le 4 septembre et dont il a évoqué la coïncidence avec cette donation. Il avait précisé que « les écrits, les matériels et les instruments sur la vie du prophète Mohamed » seront exposés dans ce musée, suivant l’exemple du musée de la tradition prophétique et de la civilisation islamique de Médine.

« Normalement, d’ici à six mois, le musée sera construit. Les autorités saoudiennes ont confié les travaux à l’université Al Azhar du Caire. Soixante personnes seront en permanence au Sénégal. La plupart du matériel est déjà disponible au Port autonome de Dakar », avait signalé Antoine Diome.