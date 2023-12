La commune de Sédhiou a adopté son budget pour l’année 2024, évalué à un montant conséquent de 1 milliard 2 millions 680 mille FCFA. Cette somme conséquente selon le conseil municipal permettra de répondre aux attentes et besoins fondamentaux des habitants, notamment dans les secteurs cruciaux tels que l’éducation, la santé et l’hydraulique.

Le budget voté ce mercredi, démontre les ambitions du Conseil municipal pour répondre réussir la mission et les promesses envers les populations de la commune de Sédhiou La déclaration a été faite devant les journalistes devant les journalistes, à la fin de la session, El Hadji Oumar Kanté, deuxième adjoint au maire de la commune de Sédhiou. Il a souligné l’engagement de la municipalité à construire de nouvelles salles de classes et à réhabiliter celles qui se trouvent dans un état de délabrement.

Pour ce qui est des tables-bancs, M. Kanté a annoncé qu’une enveloppe de dix millions de francs Cfa est prévue dans le budget, pour des achats et des réhabilitations. Sur l’accès à l’eau et à l’électricité, une extension du réseau électrique et une adduction d’eau dans les quartiers périphériques sont prévus également. »Nous avons prévu cette année de faire une adduction d’eau et une extension du réseau électrique pour soulager les quartiers périphériques de la ville », a-t-il dit, non sans rappeler que la municipalité de Sédhiou a réalisé onze kilomètres d’adduction en eau, sans compter les cinq kilomètres en cours de réalisation par l’État du Sénégal.

El Hadji Oumar Kanté a annoncé dans la foulée, la construction en 2024, d’un marché à bétail, » une veille doléance » des populations, notamment des éleveurs.

Le deuxième adjoint au maire de la commune de Sédhiou, a noté que des dispositions ont été prises, de concert avec les autorités administratives localesn pour exploiter les niches de recettes dont la commune dispose, mais jusque-là, non exploitées, citant le secteur des motos Jakarta. »Nous avons constaté qu’on a beaucoup de niches de recettes qui ne sont pas exploitées. C’est pourquoi, cette année, tous les moyens seront mis en œuvre pour pouvoir recouvrer le maximum de recettes municipales », a-t-il fait savoir, indiquant que ces taxes doivent être recouvrées pour réaliser les projets de la mairie.

Selon lui, Sédhiou, étant la capitale régionale, doit être »le fer de lance » pour booster le potentiel du terroir régional.