Secteur du Transport: Une hausse des tarifs a été constaté au niveau de certains « taxi clando »

Après l’augmentation du carburant, nombreux sont les chauffeurs de taxi clando qui ont augmenté leurs prix du fait de la hausse du prix de l’essence. Ils disent que cette augmentation est équitable vue que cela vient d’abord de l’État.

Dans certains marchés comme celui d’HLM ou de liberté 6 il y a des garages de taxi clando. Au garage de taxi clando du marché HLM les chauffeurs sont tous du même avis qu’ avec l’augmentation du carburant le prix du transport doit aussi augmenté.

Ousmane Dione un chauffeur de taxi clando se trouvent au marché HLM c’est expliquer sur la question : « Le prix de l’essence a été augmenté par l’État du Sénégal , déjà bien avant nous voulions augmenté nos tarifs car il est devenu difficile de faire des profits avec les 200 et 250 FCFA que nous payer les clients, maintenant pour aller à une destination plus de 100km il faut payer à partir de 300 FCFA . Nous demandons aux clients de se mettre à notre place pour essayer de nous comprendre » explique ce chauffeur. Ibra Ngom est du même avis que notre précédent interlocuteur : « Nous sommes des pères de famille doit travailler dure pour ramener quelques choses à la maison, donc si le prix du carburant et augmenter il est normal aussi que les tarifs connaisse une hausse. déjà que les tarifs d’avant ne nous arrange pas trop », dit-il.

Au niveau du grand marché de liberté 6 nous retrouvons les opinions.

Alassane Diop interpellé par nos soins tone que : « Le prix du transport nous l’avons augmenté en connaissance de cause, après que l’essence soit augmenté par l’État nous avons décidé nous aussi d’augmenter nos tarifs, nous sommes soulagés que tout les chauffeurs des taxi clando soit réceptif à cette information», témoigne-t-il .

Même son de cloche pour Abdou Sarr une autre chauffeur rencontrée au niveau du garage de taxi clando se trouvent au marché liberté 6 tone que : « En vue de la hausse du carburant les prix doit impérativement être augmenté pour que nous puissions faire un petit profits car nous ne gagnons pas beaucoup et nous sommes des pères de famille avec des charges sur nos épaules ».