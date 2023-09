Sara Ndjigary (Kaolack): mobilisation record d’El Hadji Malick Guèye pour Idy

Le quartier Sara Ndjigary de Kaolack a refusé, ce week-end,du monde. Au cours d’un Méga-meeting de ralliements tenu par El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral de Lat Mingué, l’on a noté une mobilisation record. Avec comme cri de guerre « Sine Saloum And Ak Idy 2024 »,le Conseiller spécial du Président Macky a fait rallier à la cause du patron du parti « Rewmi » et candidat à la Présidentielle de 2024,une foule de responsables venus de l’APR, du PS, de l’AFP,de Yessal, du PUR, de l’ex-Pastef,etc.

Le Sine Saloum est en train de basculer dans l’escarcelle du parti Rewmi. Hier, au cours d’un meeting tenu à Kaolack (Quartier Sara Ndjigary, de nombreux ralliements ont eu lieu: »Cette belle mobilisation témoigne de notre engagement sans faille à soutenir la candidature de Monsieur Idrissa Seck à la prochaine Présidentielle de 2024. Derrière El Hadji Malick Guèye, nous entendons nous battre pour que ce souhait se réalise. Idy est le candidat qui rassure. C’est une compétence sûre pour la continuité des chantiers du Président Macky », lance Absa Ndiaye qui sera suivie par sa consœur Ndèye Ngom: »La promptitude avec laquelle l’on a tenu cette manifestation en dit long sur notre ténacité à aller jusqu’au bout de notre logique. El Hadji Malick, dis à Idy que le Sine Saloum est désormais avec lui ». Mamadou Diaw, El Hadji Médoune Guèye qui se sont tous succédé au pupitre ont tous abondé dans le même sens.

Quant’au responsable de « Rewmi » à Nioro du Rip, Mohamed Mbow, il dit: » Le peuple sénégalais doit saisir cette chance « Idy ». C’est un homme loyal, digne et rassurant. Dans une sous-région ouest africaine fortement secouée par des crises politiques, Idrissa Seck sera à la hauteur pour tenir la barre. Voilà un homme toujours engagé pour le développement de son pays, qui a traversé vents et marées pour le servir dans toute la mesure de ses possibilités. »

Aux cris de « Idy 5ème Président », « Tout Sine Saloum derrière Idy pour la victoire en 2024″, le principal maître d’oeuvre de ce meeting, dira: »Ne ratez pas le rendez-vous de 2024 avec Idrissa Seck. C’est un homme loyal,

charismatique, compétent. Avec lui, sera la continuité de l’immense œuvre du Président de la République Macky Sall ». Le leader du mouvement » Sine Saloum And Ak Idy 2024″ de mettre à profit cette rencontre pour tirer sur les réseaux politiques locaux: »Kaolack est malade de ses politiciens véreux. En empruntant cette route pour venir ,ici, je suis habité par une profonde déception.Tant l’état de cette route a été chaotique. Les populations de Kaolack, bref, du Sine Saloum souffrent dans leur chair et le seul remède pour leur ôter de cette souffrance, c’est bien le messie Idrissa Seck. Mobilisons comme un seul homme pour son élection avec la manière en 2024. Ne répétons plus les mêmes erreurs avec ces politiciens à la petite semaine », tonne Milk.