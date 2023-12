Santé Publique: Le changement climatique met à mal la lutte contre le paludisme

Le changement climatique et ses impacts, en particulier les conditions météorologiques extrêmes et les vagues de chaleur, représentent un « risque substantiel » pour les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En publiant son Rapport mondial sur le paludisme 2023, alors que les nations se réunissent à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, l’agence sanitaire a averti que malgré l’élargissement de l’accès à la prévention du paludisme, de plus en plus de personnes en tombent malades.

L’OMS a recensé 249 millions de cas en 2022, soit une augmentation de deux millions par rapport à 2021 et un dépassement du niveau pré-pandémique de 233 millions en 2016.

Lien entre le paludisme et le changement climatique

Cette évolution est principalement due aux perturbations de la santé publique provoquées par le virus COVID-19, aux crises humanitaires, à la résistance aux médicaments et aux insecticides, ainsi qu’aux effets du réchauffement climatique. « L’évolution du climat fait peser un risque important sur les progrès réalisés dans la lutte contre le paludisme, en particulier dans les régions vulnérables », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’OMS.

« Des réponses durables et résistantes au paludisme sont plus que jamais nécessaires, associées à des actions urgentes visant à ralentir le rythme du réchauffement climatique et à en réduire les effets », a-t-il ajouté.

Autres facteurs

Si le changement climatique constitue un risque majeur, l’OMS a également souligné la nécessité de prendre en compte une multitude d’autres menaces. « La variabilité du climat représente un risque important, mais nous devons également faire face à des défis tels que l’accès limité aux soins de santé, les conflits et les situations d’urgence en cours, les effets persistants de la COVID-19 sur la prestation de services, le financement inadéquat et la mise en œuvre inégale de nos principales interventions de lutte contre le paludisme », a déclaré Matshidiso Moeti, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

« Pour aller de l’avant vers un avenir sans paludisme, nous avons besoin d’un effort concerté pour lutter contre ces diverses menaces, qui encourage l’innovation, la mobilisation des ressources et les stratégies de collaboration », a-t-elle ajouté.