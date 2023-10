Une précédente étude avait déjà montré qu’une autre protéine issue du venin d’araignée-banane, la PnTx2-6, permettait une amélioration des érections chez les rats souffrant de lésions du corps caverneux. En France, on trouve déjà une crème locale contre les troubles de l’érection à appliquer sur le pénis baptisée Vitaros et contenant de l’alprostadil, mais elle présente des effets secondaires comme des démangeaisons et des brûlures si on l’applique trop souvent. Reste à voir si le venin d’araignée-banane fera mieux.