SAMUEL SARR, UN DELINQUANT DE LA RÉPUBLIQUE  !

La biographie du délinquant répond à la nécessité de déterminer avec exactitude les circonstances individuelles du délit et de prouver l’incorrigibilité du délinquant. Celle de Samuel SARR présente tous les traits de l’endurcissement dans le délit.

Ce délinquant et comploteur avec ses pairs forment pour ainsi dire le noyau, la pierre angulaire d’une bandes de comploteurs : il fait partie de ceux qui planifient les complots, qui disposent des connaissances et des appuis nécessaires à leur réalisation. Quel lâcheté !

Aucun intérêt moral n’arrête Samuel. Et pour avoir le pouvoir, il est prêt à tout. C’est un homme d’affaires qui malgré tout veut collaborer avec le président de la république en vue de gagner des marchés ou d’étendre son influence. Il est prêts à toutes sortes de compromissions en vue de rentrer dans les grâces du pouvoir.

Il a été l’un des plus proches collaborateurs de Me Abdoulaye Wade, qui lui signait des ordres de mission pour lui faciliter l’accès dans certains pays d’Afrique où il allait négocier des autorisations d’exportation de diamant. C’est dans ces moments de forte collaboration avec Me Wade qu’il sera accusé, en 1993, de l’assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Me Babacar Sèye.Il est arrêté le 27 mai 1993.

En délinquant chevronné, Samuel Sarr n’a foi que pour l’argent. D’ailleurs, il a été conseiller des deux plus grands présidents dictateurs et sanguinaires du continent africain: celui du Président gambien, Yahya Jammeh à son accession au pouvoir à la faveur du coup d’Etat du 22 juillet 1994 qui a renversé le Président Dawda Jawara, mais aussi celui du Président Mobutu jusqu’à sa chute en 1997.

Il sera directeur général de SENELEC de 2003 à 2006. Trois années très controversées, de magouilles et de pillage. Il fût installer, contre toute attente, au ministère de l’énergie en 2007.

Comment l’actuel DG de SENELEC peut il vouloir donner le plus grand contrat d’achat d’énergie, pour réaliser la plus grande centrale électrique du Sénégal à un délinquant de l’acabit de Samuel SARR qui a déjà trop fait souffert les sénégalais ?

Rappelez vous, en 2008, les contrôleurs de l’Inspection générale Etat (Ige) avaient révélé que la Société africaine de raffinage (Sar) importait du pétrole brut en vue de le raffiner pour assurer l’approvisionnement régulier du marché sénégalais en divers produits finis. Ce rapport de l’Ige avait précisé que la Société a importé une cargaison de 122 mille 222 tonnes de pétrole brut auprès du fournisseur Arcadia petroleum limited (Apl), ce dernier l’a expédié à partir du Nigeria, à bord du «M/T Olinda».

Une énorme quantité d’eau mélangée au pétrole

Cette cargaison contenait une énorme quantité d’eau mélangée au pétrole et a été, de surcroît, importée par la Sar «dans des conditions marquées par bien des irrégularités, manquements et autres dysfonctionnements», avaient précisé les contrôleurs de l’Ige. Ces irrégularités et autres manquements gravissimes ont été décrits en détail dans le Rapport de 2013, notamment aux pages 116-120.

Pis, l’importation de la cargaison ‘’Olinda’’ n’avait fait l’objet d’aucun appel d’offres, ni de l’application des dispositions du Code des marchés publics alors en vigueur, ni de l’application de la procédure interne d’appel à la concurrence de la Sar. Au total, selon l’Ige, quatorze (14) cargaisons (9 en 2008 et 5 en 2009) seront importées exactement dans les mêmes conditions et auprès du même fournisseur, pour une valeur globale de quatre cent quatre-vingt-quinze milliards trois cent soixante-cinq millions (495 365 000 000) de francs Cfa.

Ce pétrole est donc importé en l’absence de tout document de commande, ni appel d’offre.

Pourtant «la Société Total, par la voie d’un de ses anciens administrateurs à la Sar avait même offert de livrer à la raffinerie une cargaison de pétrole brut, moyennant un différentiel d’environ 3 dollars US par baril, ce qui n’avait pas été accepté. Le mémorandum qu’il a établi à ce sujet confirme bien que le différentiel se situait à cette période à 3,30 dollars US par baril».

Avec de tels actes si odieux et abominables à l’encontre du peuple sénégalais, comment l’actuel DG de la SENELEC ose t’il confier à ce criminel la réalisation de la centrale d’une capacité de 300 W, qui sera gérée par la société West African Energy (WAE) appartenant à ce même Samuel Sarr. WAE, qui doit gagner ce marché de 25 ans, ne peut revendiquer aucune référence.

Comble du malheur, le marché qui risque d’être passé sans appel d’offre, est estimé à 3516 milliards, soit 140 milliards par an, dans l’hypothèse d’un fonctionnement continu en base ou semi-base.

La calomnie la plus vile ne peut ternir une réputation sans tache, Monsieur le délinquant de la République.

JEUNESSE BBY COMMUNE DE DAGANA.