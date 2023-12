Saisies de cocaïne et de faux billets : Le Sénégal est-il devenu une plaque tournante de faux monnayage et de drogue ?

Le Sénégal serait-il devenu la plaque tournante du trafic international de drogue et du faux monnayage ? En tout cas, les dernières quantités importantes de cocaïne (6 tonnes en 20 jours), ainsi que les sommes faramineuses en faux billets saisies par la Brigade de recherches de Keur Massar, (5 milliards, rien que pour le mois de décembre), le suggèrent.

La fin de l’année 2023 semble être très mouvementée pour les forces de sécurité et de défense. Alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer, ni même de boucler l’enquête sur les deux grosses saisies de cocaïne, réalisée par la Marine nationale, (six tonnes en 20 jours), une autre affaire de saisie de faux billets occupe l’actualité. En effet, après avoir intercepté deux milliards de francs CFA en billets noirs le 3 décembre dernier, la Brigade de recherches de Keur Massar, qui est très engagée dans la lutte contre le faux monnayage, a réalisé un nouvel exploit.

Les gendarmes de la compagnie du 46e département du Sénégal ont démantelé ce lundi 18 décembre, un vaste réseau de faux-monnayeurs entre les régions de Dakar et de Thiès.

Et lors de cette dernière opération rondement menée par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji, des billets noirs en devise dollars d’une contrevaleur de 3 milliards F CFA ont été saisis. Il faut à ce propos rappeler que six faux-monnayeurs dont un enseignant et un chauffeur ont été arrêtés entre Keur Massar et Thiès pour contrefaçon de billets de banque ayant cours légal. Cet exploit est le fruit d’intenses investigations menées jour et nuit par les gendarmes de cette unité de la légion de Dakar.

5 milliards de faux billets saisis rien qu’en décembre

Il faut également souligner qu’au courant de l’année 2023, plusieurs autres saisies de faux billets ont été réalisées par les forces de défense et de sécurité.

Le 16 octobre dernier, 500 millions de FCFA en faux billets, ont été saisis et plusieurs personnes ont été arrêtées. Quelques mois auparavant, soit en avril 2023, la même Brigade de recherchés de Keur Massar avait opéré une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de plus d’un milliard FCFA dans le département.

Entre le 27 et le 28 juin 2023, la gendarmerie a mené une série d’opérations dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage. Ce qui a permis de démanteler un double réseau de faux monnayeurs.