Saisi de 3 tonnes de Cocaïne à Dakar : Le parquet requiert le mandat de dépôt contre les mis en cause

Suite à la saisine de 3 tonnes de Cocaïne sur le navire « Ville Abidjan » par la Marine nationale sénégalaise, dix personnes ont été arrêtées dont un Sénégalais. Ils seront présentés lundi prochain, 11 décembre, au Doyen des juges, le temps de trouver des interprètes en anglais et en portugais.

Près de 3 tonnes de cocaïne ont été interceptées par la Marine sénégalaise dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023. Une enquête est en cours pour déterminer la provenance de la cargaison. Selon les dernières informations le procureur dans son réquisitoire introductif, visé les infractions d’association de malfaiteurs, détention aux fins de trafic international de drogue par secteur maritime en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux, aide ou assistance dans une entreprise de trafic international et faux et usage de faux.

Le Parquet a aussi requis le mandat de dépôt contre tous les mis en cause dont un Sénégalais, un Porto-capverdien, un Anglo-colombien, 2 Bissau-guinéens, et 5 Nigérians.

Cette spectaculaire saisie de cocaïne inquiète les Ouest-Africains. En janvier dernier, plus de 800 kg avaient déjà été interceptés au large de Dakar par la Marine sénégalaise. En octobre 2022, ce sont 300 kg qui avaient été découverts dans un camion frigorifique en provenance du Mali.