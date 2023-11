SAHARA OCCIDENTAL: Les Saharaoui-marocains du Sénégal célèbrent ‘’la marche verte’’

Le 06 novembre est un jour de fête au Maroc. C’est aussi un jour de fête chez la communauté saharoui-marocaine vivant au Sénégal.

Dirigée par Brihmani Abderkader, l’association a tenu à marquer l’évènement à l’image de tous les marocains au pays et au niveau de la diaspora. Il s’agit de mettre l’accent notamment sur la marocanité du Sahara dans le cadre d’une large autonomie comme le Maroc l’a toujours préconisé. En effet, en ce jour du 06 novembre 1975, ils étaient 35 mille marocains à entrer sur le sol saharaoui, désarmés avec, à la main, le Coran et le drapeau marocain.

Un acte hautement symbolique qui a duré quelques jours pour rappeler à tous le fait que ce territoire fait partie intégrante du Maroc. Il appartient aussi au Maroc du fait de sa population, de son histoire, de sa culture, de sa religion. Une légitimité qui le Royaume juge indiscutable même s’il est prêt à reconnaitre une certaine autonomie à ce territoire mais toujours dans le cadre de la souveraineté du Maroc.

Ainsi, les saharouis-marocains du Sénégal, conscients des liens historiques, diplomatiques, culturels et religieux avec le pays frère du Sénégal qui soutient le Royaume dans cette lutte, tiennent à exprimer au gouvernement de leur pays hôte et de sa population, accueillante, toute sa reconnaissance. Brhimani et ses compagnons, bien intégrés dans le pays de la Téranga, estiment qu’en ce jour symbolique du 06 novembre, ils lancent un appel pour que l’attaque récente de Smara n’ouvre pas dans cette partie de leur pays, une nouvelle dimension du conflit comme on le voit ailleurs comme en Palestine.

Leur souhait est que les Nations-Unies arrivent à un règlement définitif du conflit selon l’esprit du 06 novembre qui a été pacifique. Les Saharouis-marocains du Sénégal rappellent que la défense de l’intégrité de leurs territoires est sacrée pour tout Etat démocratique qui se respecte. C’est pourquoi le Maroc qui reste ferme sur ses positions sous l’égide du guide, le Roi Mohamed VI, reste attaché aux idéaux de paix, de stabilité, d’unité et de cohésion des peuples dans le respect de leur dignité.

L’Association, qui remercie vivement les autorités diplomatiques et consulaires du Maroc au Sénégal, tient à exprimer toute sa solidarité agissante au Roi Mohamed VI et à son peuple.

Samb