Sagatta Djoloff :Les partisans d ‘Aly Ngouille Ndiaye réaffirment leur engagement à Aly Ngouye Ndiaye et soutiennent sa candidature

Après Dahra Djoloff, Linguère , cette fois ci, c’est autour de Sagatta Djoloff où les partisans du Président Aly Ngouille Ndiaye ont réuni ce dimanche 17 septembre 2024 la presse locale pour réaffirmer leur engagement, leur loyauté derrière leur Mentor Aly Ngouille Ndiaye non sans soutenir sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 février prochain.

Ainsi ,la coordination communale de Sagatta Djoloff par son porte parole du jour Khadim Ndiaye, soutient sans faille la candidature d’Aly Ngouille Ndiaye pour l’élection présidentielle de 2024.Dans la foulée, Khadim Ndiaye d’ajouter que toute la collectivité territoriale de Sagatta Djoloff et le reste du département de Linguère sont prêts pour porter le Président Aly Ngouille Ndiaye à la tête du pays au soir du dimanche 25 février 2024 car dira t-il l’ex ministre de l’agriculture Aly Ngouille Ndiaye a un parcours référentiel de ce fait lui et ses pairs seront disponibles partout où besoin sera pour accompagner la candidature d’Aly Ngouille Ndiaye au scrutin présidentiel prochain. Poursuivant, Khadim Ndiaye de dire que l’édile de Linguère a un parcours qu’on peut présenter à tous les sénégalais. A en croire ce dernier, Aly Ngouille Ndiaye n’a même pas de patrimoine ailleurs ou dans d’autres pays tous ses avoirs sont dans le pays. Même si le pays brûle, Aly Ngouille Ndiaye restera ici dans son fief (le Djoloff) fulmine t-il. Un djoloff djoloff de nature et il l’a dit et réitéré suffisant nous sommes très fiers de notre leader rapporte Khadim Ndiaye. Et ce dernier de rappeler qu’Aly Ngouille Ndiaye a fait tout son possible afin que le Djoloff fait partie aujourd’hui des meilleurs départements du pays en terme de développement.

Parlant de la position des maires du département de Linguère, Khadim Ndiaye de souligner que ce n’est rien d’autre qu’une stratégie pour dissuader les populations ou la masse et que cela ne paiera pas a laissé entendre Khadim Ndiaye.

La victoire d’Aly Ngouille Ndiaye dans le département de Linguère on n’en doute pas selon Monsieur Ndiaye pour qui vu les moyens personnels et gouvernementaux investis par Aly Ngouille Ndiaye dans ce département (Linguère).

S’agissant de la candidature d’Amadou Ba , Khadim Ndiaye d’affirmer que ce dernier n’a jamais mis ses pieds dans le département de Linguère, pire il n’a investi aucun moyen personnel ni du gouvernement au profit des populations, tout ce que le Djoloff a eu ,c’est sous l’ère d’Aly Ngouille Ndiaye.

Le moins que l’on puisse dire déjà, Khadim Ndiaye ,a prédit une victoire éclatante du Président Aly Ngouille Ndiaye, le Djoloff confirmera tout ça au soir du 25 février 2024 car la population reste et demeure avec son Mentor Aly Ngouille Ndiaye.

Des visites de proximité, parler avec les populations, nous sommes déjà à l’assaut prévient Khadim Ndiaye. A Sagatta Djoloff, les responsables de groupements ont commencé le travail d’après Khadim.

Personne ne peut ternir l’image d’Aly Ngouille Ndiaye car il est un homme loyal, respecté et respectueux a clame t-il.

Aujourd’hui tout le << Baxal>>, toute la commune de Sagatta Djoloff,tout le département de Linguere se range dernière le premier magistrat de la ville de Linguere d’après. Khadim Ndiaye pour le porter à la tête du pays en 2024.

Samba khary Ndiaye Linguere