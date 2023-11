Sa radiation des listes électorales non encore réglée : La CDC rejette logiquement la caution de Ousmane Sonko.

Ce jeudi, à l’assemblée nationale, le mandataire de leader de l’ex Pastef, Ayib Daffé avait annoncé avoir déposé la caution de Ousmane Sonko à la Caisse de Dépôt et de Consignations (CDC).

Après vérification, la Caisse de dépôts et de consignations (CDC) a rejeté cette caution pour la bonne et simple raison que le nom de Ousmane Sonko ne figure plus sur les listes électorales après sa radiation dans celles-ci. De ce fait, le leader de l’ex Pastef n’est pas apte à déposer une caution.

Une attestation définitive de dépôt ne lui a pas été remise et le chèque déposé par Ayib Daffe au nom de Ousmane Sonko lui a été retourné.

Une décision qui suit la logique judiciaire car l’affaire de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales n’est pas encore réglée, la Cour suprême ayant cassé le verdict donné par le Juge Simassy Faye de Ziguinchor.

La CDC est alors dans la logique des lois et règlements de ce pays qui indiquent qu’on ne peut pas recevoir la caution d’une personne qui ne figure pas sur les listes électorales pour prétendre être candidat…