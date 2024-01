Rufisque : La commune secouée par une incroyable histoire d’un bradage foncier

Cinq (05) personnes ont été arrêtées par la Division des investigations criminelles (DIC) puis déférées au parquet pour une affaire de bradage foncier, situées au quartier Noflaye de Rufisque, sur fond d’usurpation d’identité. Il s’agit de T. Diouf, ménagère domiciliée à Rufisque, M. T. Ba, déjà écroué pour une autre affaire, C. Mar, vendeur de véhicules établi à la Soprim, C. Fall, commerçant domicilié à Sacré Cœur 3, et N. Cissé, commerçante domiciliée à Kounoune.

Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux dans des documents administratifs, usurpation d’identité, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs. Libération, qui donne l’information, rapporte que sur la base de faux documents, les mis en cause ont fait main basse sur 89 hectares morcelés en 36 parcelles. Le journal souligne que tout est parti de la plainte du nommé A. Wane, pour le compte de A. Koulibaly, une Sénégalaise vivant en France et propriétaire du lot de terrains. Étaient initialement visés C. Fall, Me T. M. Kane, un notaire, et la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC).

La plaignante est tombée des nues en apprenant en novembre dernier que sa parcelle immatriculée n°TF 7652 a été hypothéquée pour un montant de 330 millions de francs CFA par le notaire Me T. M. Kane sur demande d’un dame se faisant passer pour elle, au profit de C. Fall, gérant de l’entreprise «Ets Cheikh Fall».

Dans sa plainte, A. Koulibaly précise avoir délivré une procuration au promoteur immobilier S. Samb, qu’elle avait engagé pour des travaux de terrassement et de bornage du terrain. Pour ce faire, souligne-t-elle, elle lui avait remis les documents y afférents.

Convoqué et entendu, ce dernier révèle que c’est lui-même qui a alerté la propriétaire en découvrant le pot aux roses à la suite d’une procédure déclenchée pour obtenir l’autorisation de lotissement des parcelles.

L’enquête a révélé que T. Diouf, qui ressemble trait pour trait à la victime, s’est frauduleusement présentée comme étant A. Koulibaly, munie d’une fausse pièce d’identité. Lors de son audition, la mise en cause a admis avoir reçu une commission de 2 millions de francs CFA et un chèque d’un même montant qu’elle a remis à son amie N. Cissé. Cette dernière a confié aux enquêteurs que C. Fall, C. Mar et M. T. Ba sont les cerveaux de cette affaire.

N. Cissé a reconnu avoir accepté la proposition et accompagné T. Diouf chez le notaire où C. Fall est parvenu à faire passer le dossier avant de leur remettre en retour un chèque d’un montant de 19,750 millions de francs CFA. Interrogé sur ce chèque, la fausse A. Koulibaly a reconnu l’avoir juste signé, jurant ne l’avoir pas retiré car ledit chèque a été immédiatement endossé par C. Mar au profit de M. T. Ba, selon elle.

Auditionné à son tour, C. Mar est allé plus loin, expliquant que C. Fall l’a sollicité en novembre 2022 pour lui trouver un bien immobilier à garantir pour un prêt bancaire. À l’en croire, il ne restait plus qu’à trouver une dame ressemblant à A. Koulibaly.

Pour leur participation à cette entreprise frauduleuse, Mar et M. T. Ba ont reçu 15 millions de francs CFA, chacun encaissant la moitié.