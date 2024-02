Révélations de Thierno Alassane SALL dans « GRAND ORAL » de Rewmi TV: «J’ai été approché par des gens de la société civile pour reporter la présidentielle»

Thierno Alassane Sall leader du parti «La République des valeurs/Réewum Ngor» est au-devant de la scène pour avoir introduit un recours contre Karim Wade. Il est considéré comme le «bourreau» de Wade fils. Malgré tout, le report de la présidentielle reste une pilule amère pour lui. Il a révélé que des gens de la société civile ont milité pour. Invité du «Grand oral» sur Rewmi Tv, TAS a ajouté que Macky Sall doit «dégager » par tous les moyens.

Le report des élections a entraîné deux morts. Alors le sang a coulé. Votre analyse !

Nous nous inclinons devant la mémoire des gens qui sont morts en martyr. Depuis 1960 des gens donnent leurs vies. Les gens se sont battus pour en arriver là mais d’autres sauront que des gens sont morts pour éviter la violation de la Constitution. Des images de ce handicapé sur sa moto qui s’est vu confisqué son drapeau par les forces de l’ordre et des gens du régime qui sont devenus comme fous et quand on a peur on ne sait plus sur quoi être scotché et avec le report on avait dit que l’acte allait provoquer la crise. Il y’en avait pas et les institutions marchaient. La justice se réunissait mais avec ce Macky qui a choisi de contraindre les autres à arrêter le processus, c’est un coup d’État auquel on a réagi et on va continuer de le faire.

La presse n’a pas a été épargnée par cette violence. Comment réagissez-vous sur cette question ?

Cela veut dire qu’ils ont réussi à inculquer au Fds un niveau si désolant en leur disant qu’il faut être intolérant et sans pitié. Vers l’ENA, il y’a eu une agression de votre consœur. Je lui souhaite prompt rétablissement et la presse internationale bénéficie d’une courtoisie et d’un respect. Alors pourquoi ne veulent-elles pas de la presse. Les sénégalais doivent savoir ce qui se passe. L’internet coupé, le signal de Walf idem…d’ailleurs ces derniers ont été la cible des Fds alors qu’ils ne faisaient que réclamer leur licence.

L’Etat n’est-il pas en train de toucher le fond ?

Mais le fond a été touché et nous l’avons vu avec le cas Walf. J’ai vu des femmes s’évanouir mais comment un pouvoir peut-il en arriver là ? Tout ceci parce qu’il veut juste confisquer le pouvoir. « Karim a été sorti des listes à tort », mais c’est faux. Même le cas de Rose Wardini. Elle est libre et après on veut faire un couple avec le Pds. Mais le Conseil constitutionnel a sorti Karim Wade et si l’entreprise de corruption des juges avait réussi, mais Bassirou Diomaye et Cheikh Tidjane Dieye ne seraient pas passé. Ils ne fondent leurs arguments sur aucune base. C’est un mensonge d’état.

Comment avez-vous vécu ce report ?

Le préjudice est immense. Des gens qui veulent nous réduire à l’esclavage mais nous allons faire face et ils mesurent la détermination des jeunes qui ne sont pas faibles. Ils oublient que les jeunes ne vont pas se laisser faire.

Y’aura-t-il élection avec la journée noire du vendredi ?

La journée était une répétition car ce qui s’est passé lors de cette manifestation n’a pas été organisée par des acteurs politiques c’était spontané. A la grande mosquée c’est ‘’Aar Sunu élection’’ avec d’autres plans d’actions. Ce fut l’effet de surprise à la veille d’élection annulée. Le temps qu’on se retrouve on va s’organiser.

Malgré tout vous croyez au miracle ?

Ce n’est pas un miracle. Car il n’a aucune autre solution que de tenir les élections à date échue. Et revenir sur cette décision. Dans les autres pays mais c’est l’instabilité. Au Niger et au Mali les gens adhèrent mais ici les gens refusent et d’ici à la fin du mois d’avril il risque de ne plus payer les salaires même dans une situation normale. A fortiori dans une situation instable. Il était en train de trouver un emprunt obligataire de 200 milliards de Fcfa. Mais les caisses sont vides. Le pays est à l’arrêt depuis lors.

Est-il possible de tenir cette élection ?

Au mois d’avril il ne sera plus président. Le 2 avril il ne sera plus président de la République. Les forces de l’ordre, les institutions le savent. Je parle au peuple sénégalais car on ne peut pas augmenter son mandat d’un seul jour et c’est la Constitution qui le dit. Ils ont violé la Charte du pays en contournant pour des dérogations. C’est le langage militaire.

Les raisons évoquées sont-elles fausses?

Oui car il veut une crise et cette crise lui permet de dérouler son plan. Il peut sortir par la grande porte. Etant donné qu’il avait déclaré qu’il ne sera pas candidat, il était contraint par les événements de juin car il avait une chance. Les sénégalais sont dans le masla et l’oubli. Il aurait pu sortir par la grande porte en organisant les élections à date fixée.

Que dire des recalés reçus par le Chef de l’état vue les disfonctionnements ?

Nous avons une Constitution car je me félicite de ce recours et d’avoir dit que Macky n’a pas le droit de ce mandat. Selon L’art 92 de la Constitution les décisions ne sont l’objet d’aucuns recours. Il y’a eu des élections en 2019 avec le C25. On a contesté pourtant, (il n’y avait) pas de report. Depuis lors le processus était bancal à cause du parrainage. Il y’ a eu des disfonctionnements plus flagrants lors des législatives avec des listes titulaires. Des listes titulaires qui ne passent pas mais le code électorale avait des zones d’ombre qui participaient à clarifier les décisions.

Alors en appliquant les règles il y’a des problèmes et je suis d’accord d’où le parrainage. On a toujours contesté le système de parrainage mais la loi c’est la loi. On s’y plie. Le problème est si on reporte, les 20 candidats qui ont une décision du Conseil seront lésés.

D’aucuns disent que Macky Sall a peur d’une succession qu’il ne contrôle pas ?

C’est le titre que nous avons fait et le texte qui a fait le titre des journaux car il pensait dérouler comme il lui convenait. Il n’avait pas de dauphin car c’est là son erreur. Il n’a préparé personne et aucun à la hauteur pour la suite de leur projet. Mais en vain et à la dernière minute il fallait un candidat et son camp est divisé et en lambeaux. Une fronde interne immense. Ce qui a ruiné ses chances c’est le retour de Karim pour mobiliser le Pds et d’autres qui ont voté avec Yewwi. Il fallait le faire pour l’Apr au 2ième tour et diminuer l’opposition en pensant que les autres candidats dont les deux seront arrêtés.

Sur France 24 Souleymane Jules Diop dit que la famille Macky Sall a été évacuée au Maroc ?

Les paroles de ce Monsieur ne sont pas crédibles et je ne vais pas accorder du crédit à cela.

Cela peut-il créer une incidence diplomatique ?

Macky peut le faire aussi. Et sa famille peut bien y aller mais apparemment ceux du pouvoir n’ont plus la capacité de raisonner. Le plus important c’est qu’il s’est invité dans le débat en disant des choses ! si elle est vrai, cela prouve son intention de quitter le pays. Mais dans ce contexte c’est la patate chaude et qu’ils ne sont pas intelligents. Ce qu’il dit des discussions de couloir mais certains le montrent. Depuis des mois des gens de la société civile et des hommes d’affaires m’ont consulté pour un report, en disant que des candidats doivent y participer et faire des arrangements.

C’est la vérité. Des gens de société civile m’ont consulté et ils étaient en délégation. Cela s’est tenu dans un hôtel. On ne discute pas à l’ombre et je me méfie et leur volonté qui était d’obtenir le report. Des gens du pouvoir ont contesté la candidature d’Amadou Ba mais comment faire car seule un report des élections est la solution pour eux. Le processus est là et le conseil constitutionnel est un prétexte car au vu des sondages il n’avait pas de chances de gagner.

La commission d’enquête est mise sur pied mais c’est le silence total !

C’est un prétexte pour dire qu’il y’ a une crise. Mener une enquête est une crise ? Depuis quand une enquête sur des gens constitue une crise ? On a pris, lors de la législature, des députés trafiquants des passeports. Est-ce une crise ? L’histoire des faux billets… Il y’ a des individus mis en cause et pas le conseil mais la justice. On a voulu éviter que des gens conduisent à des impasses. C’est à la justice de trancher et donc s’ils ont des indices et des preuves, c’est la justice qui avait tout réglé. Ils sont sans preuve. Karim a fait du parjure. En 2019, il avait dit que c’était faux. Il récidive en 2023 aussi. Pourquoi prendre Rose Wardini et non Karim ?

Vous étiez victime d’agression de la part de députés en séance plénière. Avez-vous le soutien de vos collègues ?

Les collègues de Yewwi étaient les premiers dont Guy Marius Sagna etc. et Aba Mbaye et Seydou Diouf de BBY. Mais l’essentiel est resté silencieux. Quand il y’a eu l’agression contre Amy Ndiaye les présidents de groupe ont condamnés mais ici rien. L’assemblée nationale est pire qu’une cour de récréation ; les députés en question de 10h à 13h avec cette altercation, n’ont fait que m’ insulter et c’est grave.

La député elle-même s’est levée car les gens se sentent impunis d’agresser des gens car ils sont dans des groupes parlementaires et l’argument de la force. Comment on peut laisser un député traiter d’esclave son collègue ! C’est scandaleux. Mais tous sont là tranquillement et d’autres ont lancé des quolibets. Les textes de l’assemblée ont été bafoués et un président qui ne bronchent pas. C’est la République qu’elle insultait mais la plainte est en cours.

Le pds a accusé Amadou Ba d’être le comploteur contre son candidat ?

Ce n’est pas mon problème et j’ai eu des informations probantes claires et nettes. J’avais la possibilité de faire une réclamation et j’ai fait mon devoir car j’ai dit le droit et j’ai fait mon travail. Les gens qui ont dit qu’il fallait faire face à leur incohérence. La constitution est faite pour ce pays. Quand j’ai vérifié et en âme et conscience je suis fier.

Mais on parle de connivence avec Amadou Ba !

Quelle connivence ?! En quoi j’aurai un quelconque rapport de complicité avec amadou Ba que Macky n’a pas su créer avec moi. J’ai été membre fondateur de l’Apr et nous avons marché nuit et jour. J’étais aux meetings quand on nous menaçait. J’ai commencé mon combat politique et dirigeant de grève. Ils n’ont rien d’autres car ils refusent de reconnaître le parjure de Karim Wade. Il a triché et il doit en répondre. Il mérite un sort car un tricheur ne doit pas diriger ce pays.

Rose Wardini placée sous contrôle, judicaire. Ne devrait- on pas poursuivre Karim ?

Oui d’ailleurs ils n’ont pas voulu épargner Rose et ont été très sévères. Car il fallait en faire un exemple. Il y’ a la présomption d’innocence. Le Président lui-même en a fait allusion dans son discours car l’affaire est grave pour justifier des décisions et contre la Constitution il s’appuie sur son cas. Cela veut dire que Karim doit être arrêté pour complicité. Karim depuis Doha qui change la Constitution à sa guise mais on est en pleine incohérence pour sa seule volonté qui est manifeste.

Macky a lancé un appel au dialogue et l’a réitéré ?

Comment dialoguer en faisant fi de la Constitution ? Une liste de 20 candidats est établie et c’est l’art 92 de la Constitution. On va dialoguer pour la supprimer ? Seul le Conseil peut arrêter dans des conditions claires ou sortir un candidat et c’est l’art. 34 de la Constitution. Il viole la Constitution et on va le légitimer en allant répondre…Ceux qui y seront vont violer la Constitution. Des gens disent qu’il faut un bien pour un mal. On ne peut pas dialoguer avec un gars qui viole tout. Ce n’est pas possible. Voyez ce qui se passe à l’assemblée nationale. La procédure d’urgence mais n’en est pas une.

Le lundi matin on démarre alors qu’il faut 24h pour la session plénière. Ils ont dit on s’en moque car on a la majorité qui viole la loi. Il existe des incidences financières et on doit réaménager le budget. Avec la proposition de loi qui vient mais il faut une commission des finances et ils disent qu’on s’en moque. Comment dialoguer avec des gens qui sont violents et accusent le conseil constitutionnel et le Pm de corrompus.

MOMAR CISSE