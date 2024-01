REVELATION DE MIMI TOURE: «Près de 900 mille électeurs risquent de ne pas voter»

En marge des actions pour dénoncer les irrégularités du parrainage, le collectif des 43 candidats recalés au parrainage par le Conseil constitutionnel sous la houlette de Mimi Touré, Abdourahmane Diouf et Bougane Guèye se sont rendus au siège de l’Union Européenne hier. Selon Mimi Touré il s’agissait de les informer mais pas de trouver une solution.

Recalés au parrainage, un collectif dénommé des « 43 candidats» ont décidé de lutter pour réclamer que leurs parrains leur soient restitués. Il s’agit de en particulier Mimi Touré qui indique que la prochaine étape sera d’aller voir la Cedeao, l’Union africaine pour leur faire de la situation qui sévit dans ce pays dans le cadre de la présidentielle prévue en février 2024.

Une situation « inédite » selon Mimi Touré qui indexe conseil constitutionnel. «Des clefs des 9 candidats avec plus de 50 milles parrains déposés et des citoyens qui risquent de ne pas voter du fait que leur nom n’est pas dans le fichier. Pour d’autres, c’est le greffe qui avance des prétextes fallacieux pour leur dire que telle région n’est pas inscrite sur la fiche. Alors que les clefs des 9 candidats victimes est avec le greffe dudit conseil», a-t-elle dénoncé. Dans le même ordre d’idées, Mimi a souligné que la machine du Conseil constitutionnel est loin d’être fiable car rejetant des noms depuis que ce pays est engagé dans les élections. Elle révèle que ce sont près de 900 mille électeurs qui risquent de ne pas voter car leur nom semble-t-il n’est pas dans le fichier. «Il faut mettre un terme à cela et que les 900 milles personnes inscrites soient dans le fichier et nous allons poursuivre notre plan d’action car nous avons des pièces d’identité des noms militants et parrains qui sont valables et mais rejetés par le conseil constitutionnel. C’est une agression contre la démocratie sénégalaise », renchérit.

Mettant en garde les candidats, Mimi Toure en appelle à la vigilance et compte bien faire face. Citant le cas de Mary Teuw Niane et d’autres candidats le conseil constitutionnel a jugé leurs parrains «non identifiés sur le fichier». Elle ajoute que les sénégalais seront mobilisés pour une élection transparente et inclusive. « Il est anormal que Macky Sall choisisse ses adversaires. Mais nous ne demandons pas que l’Union européenne règle nos problèmes mais nous les informons car ce sont des partenaires qui ont un rôle à jouer pour avoir financé la vérification du fichier électoral.

L’UE doit s’interroger sur ces chose-là car il y’avait un consensus mais de nos jours il y a des inquiétudes et nous exigeons nos parrains exclus soient dans le fichier dont celui de 2024 », peste Mimi Touré, dont le parrainage est invalidé. Aminata Touré ne compte pas reculer d’un iota et annonce une plainte contre X et crie à une tentative de hold-up. « Des parrains ont été retirés de nos clefs », a-t-elle révélé.

Le collectif exige le bon fichier

Les membres du Collectifs ne comptent pas baisser les bras et entendent user de tous les moyens. « Si Macky avait subi ces mêmes difficultés il ne serait pas là aujourd’hui. Nous sommes prêts car il faut que les sénégalais choisissent librement leur président. « C’est un scandale mais sachez que nous n’attendons pas de solutions de leur part. » Le problème selon Mimi Touré et Cie est de savoir quel est le bon fichier. « Aujourd’hui c’est le fichier de tous les contentieux et c’est inacceptable. C’est une régression démocratique et que tout e mode le comprenne», a-t-elle noté.

Pour sa part, Bougane Dany a dénoncé cet état de fait. A l’en croire, ce pays est cité dans le lot de ceux qui bafouent la liberté démocratique. «Cette situation est inédite. Ce pays dispose de deux fichiers. Devons-nous permettre à Macky de semer le chaos car étant animé de mauvaise foi ? Nous irons partout pour dire non à un hold-up électoral», a renchérit Bougane.

MOMAR CISSE