RETRO POLITIQUE 2023 : une année bouillonnante et sanglante 

RETRO POLITIQUE L’année 2023 a été une année mouvementée. Elle est émaillée d’incidents, à cause de dossiers judicaires dont celui d’Ousmane Sonko. Une année pas de tout repos pour ses partisans dont des centaines croupissent dans les maisons d’arrêts. L’on retiendra aussi la déclaration faite par Macky de ne pas briguer un 3ième mandat et de mettre en scelle Amadou Ba. Une décision qui ne sera pas sans conséquences car, des pontes de la République seront out. Dès lors, en ce mois de décembre c’est le feuilleton judicaire pour Sonko qui se poursuit.

Une année redoutée certes mais les choses sérieuses ont commencé le 30 mars 2023. Car Mame Mbaye Niang a été le bourreau de Sonko. La sentence est tombée dans le procès pour diffamation d’Ousmane Sonko, potentiel candidat à la présidentielle de 2024 et sérieux concurrent du président Macky Sall. L’homme politique est condamné à deux mois de prison avec sursis, ce qui préserve son éligibilité pour le scrutin présidentiel, d’après ses avocats. Mame Mbaye Niang fera appel, jugeant la peine trop légère. Mais en avril, c’est la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) qui connait des remous entre Macky et Idy. Ce dernier annonce sa candidature et quitte la coalition BBY de même que la tête du Conseil économique social et environnemental (CESE).

Lundi 8 mai : la cour d’appel infirme partiellement le jugement rendu le 30 mars dans l’affaire opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Condamné à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique. Sa participation à la présidentielle est donc compromise. Pour les avocats de la partie civile, le leader de Pastef serait alors disqualifié en cas de condamnation définitive en se basant sur les articles L29 et L30 du code électoral. Entre les deux verdicts, le vendredi 14 avril, de nouvelles arrestations dans les rangs du parti Pastef-Les Patriotes. Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général et n°2 du parti, est interpelé et placé en garde-à-vue, pour diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, à la suite de la publication d’un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats. Le journaliste Pape Allé Niang sera arrêté et poursuivi pour «appel à l’insurrection», Pape Ndiaye de Walf pour «diffusion de fausses nouvelles», Serigne Saliou Guèye pour «outrage à magistrat et usurpation de fonction», El Malick Ndiaye, Me Juan Branco, Cheikh Oumar Diagne, Nitt Dof et Abdou Karim Guèye, s’ajoutent à la longue liste de détenus dits politiques.

Jeudi 1er juin : L’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse» par un tribunal dakarois. Il a par ailleurs été acquitté des accusations de viols, dans une affaire politico-judiciaire qui a tenu en haleine le Sénégal depuis plusieurs années. Des manifestations éclatent à Dakar et à Ziguinchor et provoquent des dizaines de morts. À Dakar, seize personnes ont été tuées dans ces manifestations contre le Gouvernement, selon un bilan publié dimanche 4 juin 2023. Les partisans de l’opposant Ousmane Sonko sont descendus dans les rues pour dénoncer cet état de fait. Une économie paralysée.

Lundi 3 juillet : un mois plus tard, c’est au tour du chef de l’État Macky Sall d’annoncer qu’il ne se présenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Une déclaration après des semaines de tensions et d’un suspens savamment entretenu. Si son camp estimait cette possibilité fondée juridiquement – arguant que la révision constitutionnelle de 2016 avait « remis les compteurs à zéro», ce n’était pas le cas des opposants au pouvoir qui n’ont eu de cesse de rappeler que la Constitution limite à deux le nombre de mandats consécutifs. Ce fut la division dans son camp.

Vendredi 28 juillet, Ousmane Sonko est interpellé à son domicile à Dakar, avant d’être transféré à la Brigade des affaires générales du tribunal de Dakar. Il est poursuivi pour «vol de téléphone portable» et «appel à l’insurrection». Des motifs confirmés par le procureur général de la République dans un communiqué de presse, où il relate d’éléments « constitutifs de faits pénalement répréhensibles » dont « des actes, déclarations, écrits et images ». Le procureur informe de l’ouverture d’une « enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes » à l’encontre d’Ousmane Sonko et de toutes autres personnes impliquées.

Le 31 juillet : Le gouvernement a annoncé la dissolution du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, le rival le plus sérieux du parti au pouvoir en vue de la présidentielle de 2024. Une annonce faite peu après l’inculpation et le placement en détention du leader du Pastef, notamment pour «appels à l’insurrection et complot ».

1er aout : Deux personnes sont tuées et cinq gravement blessées dans l’incendie d’un bus Tata qui a été « attaqué par un cocktail Molotov » dans un quartier en banlieue de Dakar. Un acte qualifié d’attentat terroriste par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Antoine Félix Diome.

09 septembre : Amadou Ba, donné comme favori parmi les onze candidats de BBY à la succession du président Macky Sall remporte la course. Il est le seul candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a annoncé le président dans un message lu depuis la présidence. Amadou Ba, 62 ans, est un technocrate. Il était perçu par les Sénégalais comme le dauphin naturel de Macky Sall en tant que chef du gouvernement depuis septembre 2022. Seulement le choix porté sur lui ne fait pas l’unanimité : Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye claquent la porte et déclarent leur candidature.

Le 27 septembre, les candidats à la candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal ont entamé, le, la course aux parrainages. Plus de 200 mandataires ont récupéré des fiches. Dans ce lot de grands inconnus. Mais ceux qui allaient faire grand bruits, sont les soutiens de l’opposant Ousmane Sonko qui se sont vu refuser la possibilité de retirer des fiches de parrainage à la Direction générale des élections pour commencer à récolter des parrainages citoyens pour leur candidat. S’en suivra alors une nouvelle bataille judiciaire remportée par les avocats de Sonko à Ziguinchor le 12 octobre mais cassé par la cour suprême le 17 novembre.

Les deux partis se retrouvent encore à Dakar le 12 décembre. Entre temps, Doudou Ndir n’est plus le patron de la Commission électorale nationale autonome (Cena). Le président de la République, Macky Sall, a mis fin, le 3 novembre, à ses fonctions, ainsi qu’à celles des membres de la structure. Une décision jugée illégale et attaquée par l’opposition et l’expert électorale Ndiaga Sylla. Doudou Ndir venait de demander à la DGE de vois l’éventualité de remettre des fiches de parrainages à Ousmane Sonko.

Le 14 décembre : Le tribunal hors classe de Dakar prononce son délibéré dans l’affaire Ousmane Sonko Etat du Sénégal sur son exclusion des listes électorales. A la surprise quasi générale, le juge demande qu’Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales. Les avocats de l’Etat assurent introduire un recours à la cour suprême. Ainsi, 2024 s’annonce plus mouvementée avec l’élection présidentielle de février 2024. Idrissa Seck qui est plongé dans silence, Karim qui fait et défait ses valises. Khalifa Sall lui, ne pipe mot et poursuit ses tournées. Sonko médite en prison.

MOMAR CISSE