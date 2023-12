Retrait des fiches de parrainage: Ayib Daffé a été finalement reçu par la CENA

Ayib Daffé, mandataire d’Ousmane Sonko a été reçu ce mercredi par la Commission électorale nationale autonome (CENA) après avoir été éconduit par la Direction générale des élections (DGE) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). À sa sortie des locaux de la CENA, le parlementaire a livré le contenu des échanges qu’il a eu avec l’organe en charge d’organiser les élections.

Le mandataire d’Ousmane Sonko a enfin pu accéder dans les locaux de la commission électorale nationale autonome ce mercredi. Toujours accompagné par l’avocat du maire de Ziguinchor en l’occurrence maître Ciré Cledor Ly, Ayib Daffé a indiqué aux journalistes qu’il a demandé une application de la loi au président de la CENA. « Nous avons été reçu par le président de la CENA. Nous lui avons notifié la décision du tribunal d’instance de Dakar annulant la radiation d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. Nous lui avons signifié les refus des directeurs de la DGE, de la DAF et de la CDC de nous recevoir. La seule chose que nous demandons, c’est que l’organe chargé de superviser les élections applique les dispositions de l’article L47 du code électoral parce que nous n’avons plus beaucoup de temps », a-t-il déclaré.

Venu porter assistance au mandataire d’Ousmane Sonko, maître Ciré Cledor Ly a salué le « comportement républicain » du président de la commission électorale nationale autonome avant de mentionner, dans la foulée, qu’il y aura toujours dans ce pays des personnalités dignes qui défendront l’Etat de droit. Ainsi, pour la robe noire, il n’y a pas lieu d’avoir car, des procédures seront déclenchées selon lui.

L’avocat qui s’est vu refuser l’accès à la direction générale des élections ce mardi, a fait une révélation de taille sur les altercations qui ont eu lieu devant le portail de l’organe chargé d’organiser les élections « Je tiens à dire ici que lorsque je suis parti, il m’a été rapporté qu’un gradé est venu demander aux policiers pourquoi ils ne m’ont pas blessé et me laisser partir indemne. Je voudrais dire à ce haut gradé que je reviendrai », a-t-il fait savoir. À noter que le mandataire d’Ousmane Sonko s’est également rendu au ministère de l’intérieur, mais comme à la DGE et à la CDC, l’accès lui a été refusé.

Ayib Daffé a ainsi dénoncé cet acte qu’il considère comme une « attitude frileuse » et indexe le ministre de l’intérieur qui, selon lui, devrait être un exemple car, ayant été défenseur des droits humains.