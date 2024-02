Report des élections présidentielles : Dakar et sa banlieue en feu

De Castor en passant par l’autoroute jusqu’à Poste Thiaroye, c’est le même décor, partout on aperçoit des fumées de pneus ou de gaz lacrymogènes. Les jeunes sont sortis en masse pour contester contre le report des élections qui étaient initialement prévu pour le 23 Février 2024. Des arrestations ont été observées.

Pneus, tables et autres supports, rien n’est laissé en rade par la foule immense qui a assiège les rues de la banlieue Dakaroise. En quittant Castor en passant sur l’autoroute, il est impossible de rouler normalement sans pour autant être perturbé par les bruits des tirs de lacrymogènes.

Les jeunes ont entrepris une rude bataille contre les forces de l’ordre qui sont sortis en masse aujourd’hui.En effet, les jeunes sont motivés à vouloir combattre l’injustice selon leurs dires mais aussi de lutter contre l’instrumentalisation du pouvoir exécutif et judiciaire du Sénégal. L’une des raisons de leurs sorties c’est la décision du chef de l’État à reporter les élections présidentielles qui devaient se tenir dans moins de 25 jours.

En tout cas partout à Dakar et dans sa banlieue, c’est le même décors, Jet de pierres, course poursuite entre forces de l’ordre et jeunes, tirs de grenade lacrymogènes.

Cette situation à fini par avoir une impact sur la circulation routière notamment sur la route nationale menant vers la banlieue, les jeunes avec des brassards rouges et drapeaux nationaux assiègent les artères de la capitale sénégalaise.