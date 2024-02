Report des élections Présidentielle: Dr Annette Seck magnifie l’engagement indéfectible du président envers la démocratie

Monsieur le Président de la République, En ces temps de défis sans précédent, votre décision de reporter l’élection présidentielle témoigne d’une prudence et d’une sagesse remarquables. Cette mesure, bien que difficile, reflète votre engagement indéfectible envers la démocratie et le bien-être de notre nation.

Elle assure que tous les citoyens auront l’opportunité de participer dans un élan inclusif à ce moment crucial de notre démocratie dans les conditions les plus sûres et équitables possibles. Nous comprenons que de telles décisions ne sont pas prises à la légère et reconnaissent les consultations profondes qui les sous-tendent.

Votre leadership dans ces moments critiques rassure la nation, renforçant notre confiance dans le processus démocratique tout en protégeant les principes directeurs de la République.

Nous vous soutenons pleinement dans cette décision et dans les mesures que vous prenez pour naviguer notre pays à travers ces temps turbulents. Votre vision et votre leadership nous guideront vers un avenir plus sûr et plus prospère pour tous.

Avec tout notre respect et notre soutien !

Dr Annette Seck

Présidente du Conseil départemental de Sédhiou

Ministre chargé des sénégalais de l’extérieur