Report des élections: La Cedeao réclame le respect du calendrier électoral

Dans un nouveau communiqué, la Cedeao, qui suit «avec préoccupation, l’évolution de la situation au Sénégal», encourage la classe politique à prendre de toute urgence, les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral.

La Commission de la Cedeao n’a toujours pas condamné le report de la Présidentielle qui était prévue le 25 février prochain et qui va se tenir le 15 décembre 2024. L’instance sous-régionale, qui a publié un nouveau communiqué 24h après le vote de la loi actant ce report, dit suivre «avec préoccupation l’évolution de la situation au Sénégal». Elle déconseille ainsi «toute action ou déclaration qui pourrait aller à l’encontre des dispositions de la Constitution du pays et rappelle à la population et à la classe politique leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le pays».

Dans le même document, la Commission de la Cedeao «encourage la classe politique à prendre de toute urgence, les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal». Consciente de ces temps difficiles pour le pays et la région, «la commission lance un appel à toutes les parties prenantes pour qu’elles renoncent à la violence et à toute action susceptible de troubler davantage la paix et la stabilité du pays».

De même, elle «exhorte les Forces de l’ordre à faire preuve de la plus grande retenue et à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens». En outre, elle renseigne qu’elle restera «attentive aux événements et prendra toutes les mesures nécessaires pour accompagner le gouvernement et le Peuple sénégalais à maintenir la tradition démocratique du Sénégal». Il faut savoir que lors de son premier communiqué, publié au lendemain de la déclaration de Macky Sall, qui a reporté la Présidentielle du 25 février, la Cedeao avait pris «note de la décision prise par les autorités sénégalaises de repousser l’élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024».

Plus loin, l’organisation communautaire en appelait «aux autorités compétentes d’entreprendre les différents processus afin de fixer une nouvelle date pour les élections. La commission demande par ailleurs à toute la classe politique de privilégier le dialogue et la collaboration pour une élection transparente, inclusive et libre».

La commission avait notamment rappelé la décision antérieure de Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat, l’encourageant à «continuer de défendre et protéger la longue tradition démocratique du Sénégal».