Report de l’élection Présidentielle: Le réseau des jeunes maires de la mouvance présidentielle en phase avec la loi votée

Le réseau des jeunes maires de la mouvance présidentielle se félicite de la décision de l’assemblée nationale de renvoyer l’élection présidentielle qui était prévue pour le 25 février au 15 décembre 2024. Pour le maire de la commune de Mereto El Hadji Ba et ses camarades, cette proposition de loi du pouvoir législatif est une dérogation constitutionnelle consolidant, qui renforce la solidité de nos institutions.

Les jeunes maires de la mouvance présidentielle, regroupés autour d’un réseau pour soutenir la vision et les réalisations du président Macky Sall, se disent être en phase avec le report de l’élection présidentielle, parce que pour eux, « C’est aussi une décision sage et salutaire pour la stabilité du Sénégal car, elle garantit les conditions de l’organisation d’une élection transparente et inclusive, seul gage d’une paix civile durable pour notre pays. », a déclaré El Hadji Ba maire de la commune de de Mereto et coordinateur du réseau.

En effet, face à la presse hier le Réseau des Jeunes Maires de la mouvance présidentielle a marqué son adhésion au report de l’élection présidentielle. Il estime que, « Ce n’est point une volonté du Président Macky SALL mais plutôt, une proposition émanant des leaders politiques de l’opposition de l’acabit de Mimi Toure, Thierno Alassane Sall, Bougane Gueye Dany, Boubacar Camara et consorts qui, en bons rentiers de la violence et de la fourberie, ont agité le report de la présidentielle pour ensuite s’ériger, aux yeux de l’opinion comme des remparts contre ce même report».

En dédouanant le président de toute responsabilité car selon eux il n’est pas demandeur d’une telle décision. El Hadji Ba et ses camarades mettent tout sur le dos de l’opposition parce que disent ils « de telles attitudes de duplicité sont blâmables de la part de personnes qui aspirent à diriger le Sénégal ». Cependant, le Réseau des Jeunes Maires de la mouvance présidentielle, s’engage à rester le bouclier dénommé « Jammal Macky » qui s’érige face aux pourfendeurs de notre Président et lance un appel solennel à tous les jeunes du Sénégal à ne pas accepter d’être l’otage des politiciens enroulés sous le voile d’une quelconque société civile.

Rosita Mendy