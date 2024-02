Report de la Présidentielle: Serigne Mbacké Ndiaye l’impute aux candidats recalés

Le président de l’Alliance Sénégal «Sama Yitte» minimise le report de la Présidentielle. Serigne Mbacké Ndiaye corrobore ses propos par le fait que 41 candidats recalés au parrainage, se sont sentis lésés en protestant et saisissant le Président de la République pour être rétablis dans leur droit.

Le report de la Présidentielle continue d’alimenter la polémique. Le président de l’Alliance Sénégal «Sama Yitte» s’est prononcé sur cette question face à la presse. Selon Serigne Mbacké Ndiaye, 41 Candidats recalés au parrainage qui se sont sentis lésés, ont protesté et saisi le Président de la République, selon leurs propres termes (clé de voute des institutions et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature) pour être rétablis dans leur droit. «Notre pays se trouve confronté à des conflits pré-électoraux qui se sont accentués depuis que le Président de la République a annoncé le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 Février 2024.

Le 20 Janvier dernier, en application des dispositions pertinentes de l’article L126 du code électoral, le Conseil Constitutionnel a proclamé la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle. Cet article dit à son dernier paragraphe, qu’au plus tard 35 jours avant le scrutin, le Conseil Constitutionnel concède à la publication de la liste des candidats. Incontestablement, ceci est une demande de report de l’élection présidentielle car il n’était plus possible de respecter les 35 jours francs qui séparent la publication de la liste au jour du scrutin (Article L126 du code électoral) », justifie-t-il.

Et de poursuivre: « Deuxième élément de taille, le candidat Karim Wade, par le biais de son mandataire mais aussi de son parti le PDS, a accusé nommément des membres du Conseil Constitutionnel de corruption. Faits extrêmement graves. En fin, une candidate qui a déclaré n’avoir que la nationalité sénégalaise a aussi été poursuivie parce que tout simplement sa nationalité française a été divulguée. Il s’y ajoute que des membres de la société civile ont déclaré publiquement avoir pris contact avec le Président de la République et des leaders de partis pour obtenir le report de l’élection et l’ouverture d’un dialogue inclusif. Voilà les faits et nous en sommes tous témoins ».

De son avis, si donc le Président de la République a pris la décision de reporter l’élection présidentielle pour que lumière soit faite sur toutes ces affaires, chacun peut en avoir son avis. «C’est cela le débat démocratique, mais nul ne peut soutenir valablement que le Président Macky Sall a pris cette décision unilatérale de reporter l’élection présidentielle d’autant plus que l’Assemblée Nationale souveraine a décidé de la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Malheureusement, tous ces demandeurs de report ou de dialogue ont mystérieusement disparu et se sont tous tus pour faire porter le chapeau du report au seul Président Macky Sall », regrette-il. Il se demande où sont ceux qui criaient sur tous les toits que « Jamm guën élection » (La paix est meilleure qu’une élection), où les membres de la société civile qui parlaient de dialogue inclusif ou de dialogue de dernière chance. « Tous ont disparus et mes recherches actuelles confirment l’existence d’une jurisprudence du Conseil Constitutionnel français selon laquelle le report d’une élection présidentielle est juridiquement accepté tant qu’elle se tient dans la même année, et c’est le cas », se réjouit-il.

Serigne Mbacké Ndiaye reste convaincu que tous ceux qui veulent une élection inclusive sans contestation post-électorale et faire avancer la démocratie, trouvent leur intérêt dans le report de l’élection présidentielle.

NGOYA NDIAYE