Report de la Présidentielle : L’ONECCA étale ses inquiétudes sur le risque pays

L’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA) se préoccupe du ‘’risque pays’’ face au report de la Présidentielle qui devait se tenir ce 25 février. Selon le président de l’ONECCA, Mor Dieng ce report peut freiner les investisseurs du fait que l’Afrique est victime de stigmatisation. Il l’a fait savoir lors de la 101ème réunion du conseil de l’association des ordres des Experts comptables en Afrique de l’Ouest.

Le report de la Présidentielle inquiète l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA). Selon le président de l’ONECCA, Mor Dieng, ce report des élections peut freiner les investisseurs. « Car on ne peut parler de développement sans paix. Et la paix s’accompagne de bonne gouvernance. Nous appelons les différents acteurs à se retrouver autour de l’essentiel dans le cadre de la démocratie, la transparence et de la bonne gouvernance », dit-il.

Et de poursuivre: « Nous experts comptables évaluons les risques. Si aujourd’hui les experts comptables de la CEDEAO ont accepté devenir à Dakar ceci s’explique par le fait qu’il n y a pas péril en la demeure. Mais, nous devons faire attention car le Sénégal était un exemple en Afrique, un pays qui n’a pas connu de coup d’Etat avec deux alternances de suite ».

Il rappelle que le Président de la République a déclaré qu’il ne sera pas candidat. «Nous souhaitons que les élections soient inclusives et transparentes. Ce qui va garantir une stabilité et attirer les investisseurs qui font faire une évaluation. Il suffit qu’il y ait des pneus brulés dans quelques quartiers pour qu’on déclare un risque pays. Alors qu’en Europe, il y a des casses mais cela n’augmente pas le risque pays. Mais, malheureusement en Afrique on est stigmatisé », laisse-t-il entendre.

Revenant sur les objectifs de cette rencontre, Mor Dieng soutient que les experts comptables sont garants de l’économie. «Nous discutons de bonne gouvernance, de gestion et notre place dans les différentes structures peut aider à propulser le développement. On ne peut pas parler de développement sans bonne gouvernance. Les ONG et partis politiques participent à l’économie par leur financement », dit-il.

Et d’ajouter: «Nous avons une préoccupation sur le report de la Présidentielle c’est qu’il y a un acte uniforme qui oblige les entités à non but lucratif de présenter des comptes et de les faire auditer par des personnes qui sont inscrites au niveau du tableau des ordres comptables. En espérant qu’après cette élection, tous les partis politiques seront soumis à cet exercice et l’Etat jouera son rôle et nous misons sur cette transparence et bonne gouvernance ».

A l’en croire, cela concerne aussi les syndicats, les ONG, les Fondations entre autres. « L’argent public appartient à tout le monde car provenant de nos taxes et impôts et sont gérés par les gouvernants. Mais, s’ils ont l’obligation de rendre compte. Après chaque élection, il faut une reddition des comptes et cela doit être une vérification indépendante des experts comptables. Nous attendons le gouvernement sur cette question. C‘est el rôle de la Cour des comptes mais elle n’a pas assez de bras et d’experts pour le faire mais un partenariat avec cette Cour et les experts comptables fera le compte », suggère-t-il. Il renseigne que les collectivités territoriales dans ce pays ne font pas l’objet d’audit et dans certains pays, ce sont les experts comptables qui le font. « La bonne gouvernance commence par cette transparence, ce qui donne une garantie sur les finances », conclut-il.