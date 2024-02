Report de la présidentielle: L’église dévoile sa désolation

L’église du Sénégal désapprouve le report des élections présidentielles annoncé hier, samedi 3 février par le chef de l’Etat Macky Sall, lors de son adresse à la nation. Dérouté par cette décision l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye soutient qu’« il faut éviter la technique du contournement, les règles doivent être suivies. »

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a rappelé dimanche à Joal-Fadiouth, une commune du département de Mbour (Ouest), l’importance que les institutions de la République soient »respectées et respectables dans leurs missions ».

La décision du président Macky Sall de reporter les élections ému plus d’un. A l’instar de beaucoup de Sénégalais, l’Archevêque de Dakar, s’est dit dérouté par ce qui s’est passé hier. « La tension actuelle je la partage avec mes concitoyens et je suis même sans doute comme beaucoup d’autres dérouté par ce qui se passe », a constaté pour le regretter Mgr Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, qui trouve d’emblée qu’ « Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale. Il faut que les institutions soient respectables et respectées dans leurs missions pour que nous puissions avancer ensemble. Il faut éviter la technique du contournement, les règles doivent être suivies. »

Pour souvenir, lors de son adresse à la nation de samedi 3 février, Macky Sall, a pris la décision de reporter les élections aux motifs qu’il y’aurait un conflit entre des institutions.